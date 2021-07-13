سابع حُكم دولي لمصلحة موانئ دبي ضد جيبوتي

المصدر: (دبي - البيان)

في سابع قرار تصدره محكمة أو هيئة قضائية دولية لصالح موانئ دبي العالمية، أصدرت محكمة التحكيم التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، حُكماً ضد شركة ميناء جيبوتي «بورت دي جيبوتي إس إيه»، في نزاعها مع موانئ دبي، بثبوت عدم مشروعية محاولاتها إنهاء اتفاقية المشروع المشترك، ونقل ملكية أسهمها إلى حكومة جيبوتي. وقضت محكمة التحكيم، بأن شركة ميناء جيبوتي، قد أخلّت باتفاقية المشروع المشترك، من خلال محاولتها غير المشروعة لإنهائها، ومن خلال التورط في محاولة نقل ملكية أسهمها.

وأكد قرار محكمة التحكيم، أن اتفاقية المشروع المشترك، لم يتم إنهاؤها، وأنها لا تزال بكامل النفاذ والأثر. وسيباشر التحكيم المرحلة الثانية لتحديد التعويضات المستحقة لموانئ دبي العالمية من شركة ميناء جيبوتي.

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