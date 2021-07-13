سرعة الإجلاء أنقذت 40 شخصاً في 10 دقائق

المصدر: (دبي - بشار باغ)

أكد مروان الدبوس المدير المناوب في ساحة الحاويات (1) بموانئ دبي العالمية، أن سرعة الإجلاء أثناء حريق حاوية «أوشن تريدر» كانت السبب في إنقاذ ما يقارب 40 شخصاً، إذ نجحنا في إبعادهم لمسافة كافية خلال 10 دقائق فقط.

وقال لـ «البيان» إن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الجهوزية الدائمة لمواجهة الكوارث والأزمات، وتبني أفضل معايير الأمن والسلامة، شكلت العامل الأساسي في كفاءة التعامل مع الحادث.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



إجلاء 40 شخصاً في 10 دقائق أنقذ الأرواح

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز