الاتحاد للطيران تنقل ركاب الدرجة السياحية من وإلى دبي مجاناً

المصدر: أبوظبي- البيان

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تقديم خدمة الانتقالات للمطار بسيارة خاصة مجاناً من وإلى دبي وذلك لضيوف الدرجة السياحية المسافرين إلى وجهات معينة. ويجب حجز التذاكر في موعد أقصاه 11 أغسطس على أن يكون السفر في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021. كما سيحصل المسافرون أيضاً على ضعف أميال ضيف الاتحاد على هذه التذاكر.

وتجدر الإشارة إلى عدم حاجة المسافرين إلى دبي للخضوع لحجر صحي عند الوصول ويمكنهم الانتقال بسهولة من مطار أبوظبي الدولي، باستخدام خدمة الانتقالات الخاصة المجانية إلى دبي. وخلال هذا العرض، يمكن للضيوف المسافرين الاستفادة من خدمة السيارة الخاصة مجاناً للانتقال مباشرة إلى منزلهم أو الفندق أو وجهتهم المفضلة في إمارة دبي.

وأفاد مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: «تقع دبي على بُعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي، ولذا فنحن ملتزمون بتوفير تجربة سفر سلسة وميسرة قدر الإمكان للمسافرين من وإلى دبي هذا الصيف. كما يساعد برنامج الاتحاد للصحة والسلامة على منح الضيوف أقصى درجات الطمأنينة وراحة البال».

وسوف يواصل ضيوف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال الاستفادة من خدمة السيارة مع السائق من الاتحاد مجاناً بغض النظر عن وجهة سفرهم.

وفي ظل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، سوف يرتدي السائق كمامة وقفازات تستخدم مرة واحدة، ويتم تعقيم كافة السيارات بعد كل رحلة.

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