867 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 867 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 238 مبايعة بقيمة 635.2 مليون درهم منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 157.64 مليون درهم و205 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 477.56 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة السطوة. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 63 مليونا.

وسجلت الرهون 198.2 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 81.83 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 116.36 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 58 مليون درهم ورهن في الثنية الرابعة بقيمة 22 مليون درهم. وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 34.12 مليون درهم أهمها بمنطقة مردف بقيمة 16 مليونا.

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