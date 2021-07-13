ارتفاع تاريخي لسوق أبوظبي فوق 7 آلاف نقطة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

حلّق سوق أبوظبي في ختام جلسة أمس، متجاوزاً مستوى 7 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه ليواصل تحقيق الأرقام القياسية مدعوماً بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات استهدفت شريحة واسعة من الأسهم القيادية، فيما تماسك سوق دبي مدعوماً بمكاسب أسهم العقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.55 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي و141 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 353 مليون سهم، موزعة بواقع 98 مليون سهم في دبي ونحو 254 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 8076 صفقة.

سوق دبي

وانخفض سوق دبي 0.09% ليصل إلى 2758 نقطة بضغط هبوط أسهم قطاع البنوك 0.45% على وقع هبوط «دبي الإسلامي» 1.04% واستقر «الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقه السابق. وهبط قطاع الاستثمار 0.57% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.58%، و«سوق دبي المالي»0.91%،.

بينما صعد «شعاع كابيتال» 1.74%. وهبط قطاع النقل 0.22% مدفوعاً بهبوط «الخليج للملاحة» 1.41% و«العربية للطيران» 0.74%، وصعد «أرامكس» 0.26%.

وتراجع الخدمات 0.40%، واستقر قطاع الاتصالات عند إغلاقه السابق. وصعد قطاع العقار 0.59% مع ارتفاع «ديار» 1.02% و«إعمار العقارية» 0.75% و«إعمار للتطوير» 1.07%، و«الاتحاد العقارية» 1.19%، واستقر «إعمار مولز»، و«داماك». كما صعد قطاع التأمين 0.06%

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 40.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 13 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 12.7 مليوناً. وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 5.72%، تلاه «شعاع كابيتال» 1.74%، ثم «مصرف السلام البحرين» 1.46%، فيما كان «الإثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.27%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.42% ليغلق عند 7022 نقطة بدعم مكاسب قطاع الاستثمار 0.42% مع ارتفاع «ألفا ظبي» 1.69% وتراجع «الواحة كابيتال» 0.69%، و«إشراق» 1.45%، واستقر «العالمية القابضة» عند إغلاقه السابق.

وارتفع قطاع البنوك 0.34% بدعم صعود «أبوظبي الأول» 0.37% و«أبوظبي التجاري» 1.19%، وتراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.73 %. وصعد قطاع الطاقة 0.24% بدعم صعود سهم «أدنوك للتوزيع» 0.92%، فيما هبط «دانة غاز» 0.61% و«طاقة» 1.46%. وصعد قطاع الاتصالات 1.18% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. وهبط قطاع العقار 0.32%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «أبوظبي الأول» جاذباً 327 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 309 ملايين. وحقق «القدرة القابضة» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.7%، تلاه «الشارقة للأسمنت» 10.2%، ثم «سوداتل» 4.47%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.55 %.

إفصاحات

● قرر سوق دبي المالي، أن تبدأ العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك في السوق، اعتباراً من الاثنين 19 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من الأحد 25 يوليو.

● كشفت شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، عن ترسية مشروعي «ضدنا الفجيرة» و«البردويل» المصرية لصالحها. وأكدت الشركة في إفصاح، أن مشروع «ضدنا الفجيرة»، يشمل أعمال التجريف والاستصلاح وكاسر الأمواج وحوائط الرصيف وأعمال هدم بقيمة 485 مليون درهم، متوقعة أن يتم التنفيذ خلال 18 شهراً. ويشمل مشروع «البردويل» أعمال تجريف بحيرة «البردويل» المصرية، وتم ترسيته لصالح الشركة في مصر، والمتمثلة في شركة التحدي المصرية الإماراتية، بقيمة 150 مليون درهم، متوقعة أن يتم تنفيذ العمل بالمشروع خلال أقل من عام.

● أفاد مصرف السلام البحرين، بأنه اشترى 650 ألف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي، وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 87.8 مليون سهم، إلى 88.450 مليوناً (3.655 % من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 11 يوليو.

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