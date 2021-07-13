7.51 مليارات تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية في 5 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية، 7.51 مليارات درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في ظل محافظة الإمارة على نشاطها التجاري بشكل عام، منذ بداية 2021، وذلك فقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

كما توزعت تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية، إلى الواردات بقيمة تتجاوز 3.14 مليارات درهم، والصادرات بقيمة 2.88 مليار درهم، بنمو 11 %، مقارنة مع 2.60 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وإعادة التصدير بقيمة 1.5 مليار، بنمو 5 %، مقارنة مع 1.42 مليار.

وحافظت السعودية على مكانتها بصدارة شركاء أبوظبي التجاريين خلال الأشهر الخمسة الأولى في تجارة المواد الغذائية، بحصة قيمتها 3.37 مليارات درهم، بنمو 3 %، مقارنة مع 3.29 مليارات في الفترة ذاتها من 2020. وجاءت الكويت ثانية، بقيمة 804.59 ملايين درهم، بنمو 20 %، مقارنة مع 671.16 مليوناً في الفترة نفسها بالعام الماضي، تلتها اليمن بنحو 626.14 مليون درهم، والبحرين بـ 348.62 مليونا. وحلت الألبان ومنتجاتها والمنتجات الحيوانية في المركز الأول، حيث تجاوزت قيمتها 1.86 مليار وذلك ضمن 22 قطاعاً من أصناف المواد الغذائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز