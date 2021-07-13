تفاهم لتعزيز التعاون بين مركزي دبي وإسرائيل للتحكيم الدولي

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز دبي للتحكيم الدولي، مؤخراً في لقاء افتراضي، مذكرة تفاهم مع المعهد الإسرائيلي للتحكيم التجاري، الذي أسسه اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية.

وذلك لتفعيل التعاون المشترك في مجال التحكيم الدولي وتسوية النزاعات التجارية البديلة.

ونصت المذكرة على التنسيق المشترك في تنظيم الندوات والفعاليات والمؤتمرات والبرامج حول التحكيم وغيره من الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية وخاصة المتعلقة بالشركات التي تتخذ من دولة الإمارات وإسرائيل مقراً لها.

واتفق الجانبان على التعاون في برامج البحث والتطوير والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف أدوات تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للتعاون في جميع الأنشطة الأخرى ذات المنفعة المتبادلة.

وفي اللقاء الافتراضي، أكد راشد شاهين، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي أن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم التجاري ركيزة أساسية للعمل التجاري في المنطقة، وخاصة مع تميز دبي باعتبارها ضمن مراكز التحكيم الدولي الرائدة في العالم.

وأضاف: تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية والاستفادة من خبرات الطرفين في الترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية بيئة أعمالنا بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.

وقال ميناشي جون كوهين، رئيس المعهد الإسرائيلي للتحكيم التجاري: المعهد الإسرائيلي للتحكيم التجاري مؤسسة التحكيم الأولى والرائدة في إسرائيل، وستساهم الاتفاقية مع مركز دبي للتحكيم الدولي، في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين. كما تتيح التنسيق المشترك في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم والمواضيع القانونية وخاصة المتعلقة بتنفيذ المعاملات بين إسرائيل ودولة الإمارات.

ويبرز دور مركز دبي للتحكيم الدولي في دعم مسيرة التحكيم التجاري في المنطقة وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، إذ اعتمد مؤخراً مجلس أمنائه الجديد عدداً من الخطط والاستراتيجيات التي ترسخ مكانة دبي وجهة عالمية لتسوية المنازعات التجارية. والمركز هو إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية.

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