تعاون بين مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط لدعم تقنية شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «مجموعة اتصالات»، ومجموعة «stc»، ومجموعة زين، و«موبايلي»، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاون مشترك، يهدف إلى تسريع تنفيذ حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة «Open RAN»، في شبكات الاتصالات الحالية الخاصة بهم، ومشاركة خبراتهم في هذا المجال، ووضع مسار واضح لدفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتؤكد مذكرة التفاهم بين المشغلين الخمسة، على الالتزام بنشر حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة، عبر أسواق هذه الشركات. وقال حاتم بامطرف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والعمليات الدولية بـ«مجموعة اتصالات»: هذا التحالف فرصة استثنائية لمشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط، للتكاتف بهدف تطوير تقنية مفتوحة، من شأنها أن تساعد على تعزيز مرونة وكفاءة شبكاتنا.

ونحن متحمسون للشراكة، التي ستعزّز الحماية، وتنوع الخدمات في شبكات الجيل الرابع والخامس، بالاعتماد على حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة. وتعكس الشراكة التزام «اتصالات» وريادتها في دمج الابتكار في قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات.

وقال هيثم الفرج النائب الأعلى لقطاع التقنية والمعلومات في شركة stc: هذا الإعلان إيذان بدخول حقبة جديدة من التعاون بين المشغّلين في المنطقة لتسريع جهود تطوير تقنيات الشبكات المفتوحة، التي تساعد في تنويع نمونا الاستراتيجي بمجال التكنولوجيا.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: «نؤكد في دو، التزامنا بالعمل مع الشركات الرائدة بالمنطقة لخلق المزيد من القيمة، من خلال تعزيز مستوى مرونة وكفاءة البنية التحتية لشبكات الاتصال، مع العمل في الوقت ذاته على تسريع التحول التكنولوجي للشبكات، وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

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