تداول قياسي لعقود خام «مربان» 6 يوليو

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت بورصة نيويورك إنتركونتننتال للعقود الآجلة عن تداول عدد قياسي من العقود الآجلة لنفط مربان الخام بواقع 20124 عقداً في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة 6 يوليو الجاري، وهو أعلى مستوى تداول لها منذ إطلاقها في 29 مارس.

وتم تداول إجمالي 503567 عقداً في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال منذ إطلاقها، بما يوازي نصف مليار برميل من خام مربان.

يشمل ذلك 495782 عقداً آجلاً لخام مربان و7785 من عقود المشتقات ذات الصلة التي تتم تسويتها نقداً. ووصلت الفائدة المفتوحة في أبوظبي إنتركونتيننتال إلى 51068 عقداً، فيما وصل متوسط حجم التداول اليومي لعقود خام مربان الآجلة منذ إطلاقه إلى 6886 عقداً.

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