إدراج «عقارات الكويت» في سوق دبي المالي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية على طلب إدراج أسهم شركة «عقارات الكويت» في سوق دبي المالي.

وذكرت هيئة أسواق المال الكويتية في بيان لبورصة الكويت أمس، إنه يتوجب على الشركة الالتزام بإجراءات قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وكانت عمومية «عقارات الكويت» قد أقرت منتصف مايو الماضي، إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي. فيما كشفت البيانات المالية للشركة في الربع الأول من العام الجاري عن تحقيق أرباح بقيمة 1.85 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.73 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

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