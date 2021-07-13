ارتفاع الطلب على مكاتب دبي الفاخرة

المصدر: (دبي- سيد صالح)

رصدت شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية، ارتفاعاً في الطلب على المكاتب الفاخرة «من الفئة أ» في دبي، بعد ارتفاع مماثل خلال الأشهر الماضية في الطلب على العقارات الفاخرة.

وبحسب بيانات حديثة أصدرتها الشركة، بدأت أسعار إيجارات المكاتب الفاخرة في دبي تستقر، بعد ارتفاع الطلب عليها خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل بحث المستأجرين عن مساحات أكبر للمكاتب، ومزودة بتجهيزات أكثر مرونة.

وأفادت بيانات «نايت فرانك»، بأن بعض البنايات الإدارية ذات الفخامة الفائقة في دبي، تواصل استقطاب مستأجرين جدد، ومن أبرزها على سبيل المثال، برج «آي سي دي برزكفيلد»، داخل مركز دبي المالي العالمي. وذكرت الشركة أن هذا الارتفاع في الطلب، يعد إرهاصة لتغيير في أسعار إيجارات المكاتب «من الفئة أ»، في دبي، لأول مرة منذ خمس سنوات.

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