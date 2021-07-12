تقرير المصرف المركزي عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2021

المصدر: وام

أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد /ن1/ ارتفع بنسبة 0.3% من 644.4 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 646.4 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021. بينما انخفض عرض النقد /ن2/ بنسبة 0.3% من 1462.5 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 1458.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021..و انخفض عرض النقد /ن3/ بنسبة 0.8% من 1764.8 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 1750.2 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021.

ووفقا للمصرف يعزى الارتفاع في عرض النقد /ن1/ إلى ارتفاع بمقدار 2.4 مليار درهم في الودائع النقدية على الرغم من انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.4 مليار درهم، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد /ن2/ إلى انخفاض بمقدار 6.0 مليار درهم في الودائع شبة النقدية على الرغم من ارتفاع /ن1/، ويعود الانخفاض في عرض النقد /ن3/ إلى انخفاض /ن2/ وتراجع في الودائع الحكومة بمقدار 10.6 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% وذلك من 430.8 مليار درهم في نهاية ابريل 2021 إلى 443.4 مليار درهم في نهاية مايو 2021. وذلك نتيجة ارتفاع حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 32.7% و 11.1% على التوالي، مقابل انخفاض النقد المصدر والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 1.2% و 28.6% على التوالي.كما ارتفع اجمالي الأصول المصرفية شاملا بنسبة 0.4 % من 3169.3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 3182.0 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021.

وانخفض اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1763.2 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 1751.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021 وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي على الرغم من ارتفاع الائتمان الأجنبي 0.5%. يعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1.4% و2.8% و0.2% و0.6% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% من 1877.3 مليار درهم في نهاية ابريل 2021 إلى مليار 1874.6 في نهاية شهر مايو 2021 نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5%. انخفضت ودائع المقيمين بسبب انخفاض بنسبة 1.2% و0.1% و0.2% و1.7% في ودائع القطاع الحكومي بنسبة وودائع القطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وفي ودائع القطاع الخاص وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

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