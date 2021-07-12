«العالمية للأمن» تفوز بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية حكومية وقطاع التجزئة

المصدر: دبي - وام

حققت شركة العالمية للأمن - مزود خدمات الجيل القادم والتابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات هذا العام 2021 معدلات أداء مرتفعة، وفازت بمشاريع عديدة في مختلف القطاعات الحيوية شملت عدداً من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

ويعتبر التعاون مع العملاء وفق منهجية بناء الشراكات المتينة طويلة المدى من القيم الرئيسة للعالمية للأمن، حيث رسخت الشركة وعبر هذا المنهج مكانتها كمزود رائد في التغلب على تحديات الجائحة واكتسبت ثقة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة على حد سواء.

ومن المشاريع اللافتة التي نفذتها الشركة أخيراً توفير القوى العاملة الأمنية لفندق سيتي ماكس في دبي والإمارات الشمالية، كما نشرت موظفيها للحراسة الأمنية في سلسلة متاجر أحمد صديقي وأولاده الفاخرة في مولات دبي وأبوظبي، وكذلك تم توفير خدمات أمنية متكاملة للدائرة المالية في دبي شملت توفير القوى العاملة وتركيب أنظمة بوابات الدخول. وتتولى العالمية للأمن أيضاً مسؤولية حراسة الصرح المعماري لمكتبة محمد بن راشد الواقع في منطقة الجداف.

ومع الظروف التي تسببت بها الجائحة وما نتج عنها ظهرت الحاجة الملحة لخدمات التعقيم والتنظيف واستجابت العالمية للأمن بمساعدة عملائها لتوفير بيئة آمنة معتمدة على فريقها من الخبراء المجهزين والمؤهلين للتعامل مع مختلف المتطلبات وفق أفضل الممارسات. فضمنت الشركة لعملائها الحفاظ على كفاءة عملياتهم التشغيلية من خلال مراقبة الجودة واتباع الإجراءات حسب معايير صارمة. وبفضل أدائها الاستثنائي على مدار الأشهر الستة الماضية أصبحت العالمية للأمن مزود حلول التعقيم والتنظيف المفضل لقطاع الضيافة.

وقال أيوب الملا المدير التنفيذي للعمليات العالمية للأمن، إنه في ظل الأوضاع الحالية التي تسببت بها جائحة «كوفيد 19» أصبح من الأهمية القصوى العمل في بيئة آمنة مع تزايد إدراك المؤسسات والمتاجر ومنافذ بيع التجزئة والمرافق العامة للحاجة إلى الاستثمار في الخدمات الأمنية المتكاملة، وهذا الأمر نتفهمه جيداً في العالمية للأمن.

حيث عززت الشركة خدماتها الأمنية عالمية المستوى بباقات من الخدمات المخصصة ذات القيمة المضافة من ضمنها توفير عناصر أمنية مؤهلة وتقديم حلول تكنولوجية متقدمة لحماية مصالح عملائها. وتتوافق جميع خدماتها مع اللوائح والتوجيهات الحكومية الصادرة عن مختلف الجهات التنظيمية لذلك حازت خدماتها الشاملة والمتكاملة ثقة عملائها.

وأضاف إنه علاوة على التنوع الواسع في باقات خدمات الشركة فإنها تمتاز بسرعة مواكبة وتبني الحلول العالمية للتكنولوجيا الذكية لما توفره من فوائد عديدة في مجال الأمن. لذا استطاعت دمج هذه الحلول الأمنية الذكية بشكل مميز ضمن أساليبها التقليدية المعتادة.

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