عقارات دبي تسجل أداءً تصاعدياً بزيادة بين 6% و20% في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي للنصف الأول من عام 2021 أن القطاع قد سجل أداءً تصاعدياً هائلاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 الجاري، الأمر الذي يؤكده المنحى التصاعدي لأسعار بيع وإيجار العقارات في المناطق الأكثر طلباً في الإمارة.

• أوضحت بيانات بيوت ودوبيزل أن العقارات المعروضة للبيع في دبي قد شهدت ارتفاعات في الأسعار تراوحت بين 6% و20% في النصف الأول من عام 2021.

• كانت قرية جميرا الدائرية، أكويا أكسجين، دبي لاند، وأبراج بحيرات الجميرا المناطق الأكثر طلباً من قبل المشترين الباحثين عن الشقق والفلل ذات الأسعار المناسبة بينما فضل المستثمرون الباحثون عن العقارات الراقية مناطق دبي مارينا، وسط مدينة دبي والمرابع العربية. وأشار التقرير كذلك إلى نمو الطلب على بعض المناطق الحديثة مثل دبي هيلز استيت في النصف الأول من عام 2021.

• شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المناسبة في دبي انخفاضات طفيفة بنسبة لم تتجاوز 10%، في حين شهدت إيجارات العقارات الفاخرة ارتفاعات متفاوتة وصلت إلى 13%. ومن ناحية أخرى، شهدت إيجارات الفلل ذات الأسعار المناسبة ثباتاً بشكل عام في النصف الأول من عام 2021، بينما سجلت إيجارات الفلل الفاخرة ارتفاعاً تراوح من 5% إلى 21% في متوسط الإيجار السنوي.

• أظهر المستأجرون الباحثون عن عقارات بأسعار مناسبة بشكل عام تفضيلهم مناطق قرية جميرا الدائرية، النهدة، مردف وأكويا أكسجين، بينما حظيت دبي مارينا ووسط مدينة دبي وجميرا والبرشاء بطلب أكبر من قبل المستأجرين الذين يتطلعون إلى السكن في العقارات الفاخرة.

• وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تم تسجيل 16,558 صفقة بيع للعقارات السكنية بقيمة وصلت إلى 24.7 مليار درهم في دبي في النصف الأول من العام.

وكانت العقارات الجاهزة الأكثر تفضيلاً من قبل المشترين في تلك الفترة، مستحوذة على 59% من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يُعزى إلى الطلب المتزايد من المستخدمين النهائيين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى ملكية المنازل أو ترقية منازلهم.

وأشار التقرير إلى أن النمو الذي حققه سوق عقارات دبي في النصف الأول من عام 2021 قد جاء مدفوعاً بعدة عوامل، وأهمها تصدر دولة الإمارات قائمة دول العالم الأكثر تطعيماً ضد فيروس كورونا بحسب مؤشر رويترز الذي أكد بدوره أن 76.1% من سكان الدولة قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، إلى جانب تصنيفها ثاني أكثر الدول أماناً في العالم.

ونوه التقرير إلى أن هذه المؤشرات لم تساعد على تحقيق التعافي الاقتصادي بعد الإغلاق فحسب، بل سلطت الضوء كذلك على مدى جاذبيتها وجهة استثمارية عالمية.

وفي السياق ذاته، ساهمت التعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل استحداث تأشيرة إقامة العمل عن بعد، ومنح الإقامة الذهبية طويلة الأمد، وتعزيز ملكية الأجانب بنسبة 100% في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، إلى جانب استقطاب المزيد من الكفاءات المهنية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء سوق العقارات.

ومن ناحية أخرى، أكدت إعمار العقارية ارتفاع مبيعاتها بنسبة 250% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً بنسبة 221% في قيمة المعاملات العقارية في مايو 2021، مقارنةً بشهر مايو 2020.

أداء إيجابي

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، رئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «صاحبت بداية عام 2021 العديد من المؤشرات التي أكدت المنحى التصاعدي لسوق العقارات في دبي.

والتي جاءت بالتزامن مع ارتفاع أسعار بيع العقارات، الأمر الذي أكدته معظم الوكالات العقارية التي شاركتنا النتائج التي حققتها في النصف الأول من عام 2021.

وكذلك الحال بالنظر إلى البيانات الواردة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تظهر ارتفاعاً في معدلات الاهتمام والتصرفات العقارية، إذ ارتفعت نسبة المعاملات العقارية المنجزة إلى 200% في مايو 2021 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

كما انعكس الأداء الإيجابي لقطاع العقارات في دبي على موقعي بيوت ودوبيزل ليسجلا معاً أكثر من 28 مليون زيارة في الأشهر الماضية.

لقد ساهمت معدلات التطعيم المرتفعة في الحد من انتشار فيروس كورونا والمبادرات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تخطي التحديات الناجمة عن الوباء، ودفع سوق العقارات نحو تحقيق معدلات نمو متصاعدة».

بيع العقارات في دبي

الشقق:

وفقاً للبيانات الصادرة عن بيوت ودوبيزل، سجل سوق الشقق الفاخرة في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المبيعات، ما يشير إلى تزايد الطلب على المنازل الفاخرة.

• حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق طلباً على شراء الشقق الفاخرة في النصف الأول من عام 2021.

يذكر أن متوسط سعر القدم المربعة للشقق الجاهزة للسكن فيها قد ارتفع بنسبة 7.11%، مرتفعاً من 1,160 درهماً إماراتياً في نهاية النصف الثاني من عام 2020 إلى 1,242 درهماً إماراتياً في نهاية النصف الأول من 2021.

• شهد متوسط سعر القدم المربعة للشقق الجاهزة في مناطق وسط مدينة دبي والخليج التجاري ارتفاعات متباينة في الأشهر الستة الماضية قدرت بـ7% و6% على التوالي.

في حين سجل متوسط سعر القدم المربعة للشقق الفاخرة في جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 20%، الأمر الذي يشير إلى تزايد الطلب على المناطق ذات الإطلالات البحرية.

من جهة أخرى، استحوذت قرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن شقق سكنية بأسعار منخفضة.

• شهد متوسط سعر القدم المربعة للشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً طفيفاً في النصف الأول من عام 2021 من 839 درهماً إماراتياً ليصل إلى 812 درهماً إماراتياً؛ الأمر الذي يعزى إلى سعي الملاك للحفاظ على أسعار تنافسية وخاصة مع تسليم المزيد من المشاريع في المنطقة مثل أبراج بلووم.

• استقطبت الشقق في مناطق أبراج بحيرات الجميرا، واحة دبي للسيليكون، مدينة دبي الرياضية، والمدينة العالمية المزيد من المستثمرين الباحثين عن شراء عقارات بأسعار معقولة. يذكر أن أسعار الشقق في هذه المناطق قد سجلت ارتفاعات لم تتخطَّ الـ6%.

الفلل:

وفقاً للاتجاهات التي أوردها تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي للنصف الأول من عام 2021، شهدت مناطق عدة معروفة ومن ضمها الفلل الفاخرة ارتفاعاً في أسعار المبيعات.

• حافظت المرابع العربية على صدارة قائمة أكثر المناطق جذباً للمستثمرين الباحثين عن شراء الفلل الفاخرة في النصف الأول من عام 2021. وسجل متوسط سعر القدم المربعة للفلل المعروضة للبيع فيها ارتفاعاً من 917 درهماً إماراتياً مع نهاية النصف الثاني من عام 2020 إلى 1,099 درهماً إماراتياً مع نهاية النصف الأول من عام 2021.

• واصل المشترون والمستثمرون ذوو الدخل المرتفع أيضاً اهتمامهم بالمشاريع المصممة للأسر مثل دبي هيلز استيت، والتي سجل متوسط سعر القدم المربعة فيها ارتفاعاً بنسبة 14% ليصل إلى 1,203 دراهم.

• سجلت أسعار الفلل الفخمة في مناطق أخرى مثل نخلة جميرا وجميرا جولف إستيت ارتفاعاً ملموساً بنسبة 18%، ليصل إلى متوسط 2,623 درهماً إماراتياً و1,207 دراهم إماراتية على التوالي.

ومن ناحية أخرى، تفوقت أكويا أكسجين على قرية جميرا الدائرية لتتصدر قائمة أكثر المناطق طلباً على شراء الفلل بأسعار مناسبة في دبي من قبل المشترين المحتملين.

• استقر متوسط سعر القدم المربعة للفلل في أكويا أكسجين عند 557 درهماً إماراتياً في النصف الأول من عام 2021.

• سجل متوسط سعر القدم المربعة للفلل في كل من قرية جميرا الدائرية ودبي لاند ارتفاعات طفيفة قدرت بـ6% و8% على التوالي.

• استحوذت المشاريع المتكاملة مثل الينابيع ومدن على اهتمام المشترين والمستثمرين المحتملين في النصف الأول من عام 2021. وشهدت كلا المنطقتين ارتفاعاً في أسعار المبيعات بنسب تراوحت بين 10% و16%، ما يؤكد استمرار الطلب على المناطق التي توفر مرافق صديقة للأسر.

عوائد الإيجار في دبي

• ما زالت المدينة العالمية الخيار المفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المنخفضة، إذ تقدم عوائد مرتفعة بمتوسط 7.51%، في حين سجلت الشقق الفاخرة في دبي مارينا عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 45.5% في النصف الأول من عام 2021.

• حققت الفلل السكنية في كل من قرية جميرا الدائرية عوائد إيجارية متميزة بنسبة 5.86%، بينما برزت الفلل الفاخرة في جميرا جولف استيت أفضلَ خيار للمستثمرين مسجلةً متوسط عائد استثماري بنسبة 5.52%.

مشاريع تحت الإنشاء في دبي

• وفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع ابن غاطي ميراج في قرية جميرا الدائرية الخيار الأكثر طلباً من قبل الراغبين في شراء الشقق ذات الأسعار المناسبة التي لا تزال قيد الإنشاء في دبي في النصف الأول من العام الجاري.

بينما كانت فلل ركان في دبي لاند الخيار المفضل للباحثين عن شراء الفلل ذات الأسعار المناسبة قيد الإنشاء.

• أما بالنسبة للباحثين عن شراء الشقق الفاخرة قيد الإنشاء، فقد كان مشروع داون تاون فيوز II الأكثر طلباً من قبل المشترين، بينما ما زال مشروع دستركت ون في مدينة محمد بن راشد يتصدر أكثر عمليات البحث لدى الباحثين عن الفلل الفاخرة.

استئجار العقارات في دبي

الشقق:

استمرت قرية جميرا الدائرية تصدرها قائمة المناطق الأكثر طلباً على استئجار الشقق ذات الأسعار المناسبة في النصف الأول من عام 2021 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي.

• شهد متوسط إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً طفيفاً تراوح من 1% إلى 5% في الأشهر الماضية، ليبلغ متوسط الإيجار نحو 27 ألف درهم سنوياً للاستوديو، و42 ألف درهم سنوياً للشقق ذات غرفة واحدة، و60 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتين وصالة.

• شملت قائمة أكثر المناطق المطلوبة من قبل المستأجرين الباحثين عن شقق منخفضة التكلفة للإيجار النهدة، واحة دبي للسيليكون، بر دبي وديرة.

والتي شهدت بشكل عام انخفاضات في متوسط الإيجارات بلغت 10%، الأمر الذي يعزى إلى سعي الملاك لجذب المزيد من المستأجرين الراغبين في استئجار شقق بأسعار مناسبة في مناطق معروفة في الإمارة نتيجة ارتفاع الإيجارات في المناطق الأرقى.

وبحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، جاءت دبي مارينا في مقدمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة في النصف الأول من عام 2021.

• سجل متوسط إيجار الشقق في دبي مارينا تغيرات طفيفة في الأشهر الستة الماضية من عام 2021، إذ انخفض متوسط إيجار الاستديو من 63 ألف درهم إلى 61 ألف درهم سنوياً، في حين ارتفع متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفة وصالة وغرفتين وصالة بنسب تراوحت من 2% إلى 6%، ليصل إلى 94 ألف درهم سنوياً و134 ألف درهم سنوياً على التوالي.

• ارتفع متوسط إيجار الشقق في بعض المناطق الأخرى مثل وسط مدينة دبي بنسب تراوحت بين 2% و10%، في حين انخفض متوسط إيجار الشقق في شارع الشيخ زايد بنسبة بلغت 13% في النصف الأول من عام 2021.

• شهدت المناطق التي تتمتع بإطلالات بحرية مثل نخلة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس نمواً ملحوظاً في الطلب على استئجار الشقق في النصف الأول من العام الجاري. يذكر أن متوسط الإيجارات في هذه المناطق قد سجل كذلك ارتفاعات متفاوتة تراوحت من 5% إلى 13%.

الفلل:

كانت الفلل في منطقة مردف الأكثر استقطاباً للمستأجرين الباحثين عن خيارات ذات أسعار معقولة في النصف الأول من عام 2021.

• انخفض متوسط إيجار الفلل المكونة من 3 غرف نوم و5 غرف نوم بشكل طفيف لم يتجاوز 6%، لتصل معدلات الإيجار في المنطقة إلى 84 ألف درهم إماراتي سنوياً و112 ألف درهم إماراتي على التوالي، في حين استقرت الفلل المكونة من 4 غرف نوم عند 107 آلاف درهم إماراتي سنوياً.

• اتجه المستأجرون بشكل واضح نحو استئجار الفلل منخفضة التكلفة الواقعة في المناطق البعيدة عن وسط المدينة مثل أكويا أكسجين، قرية جميرا الدائرية، مدن ودبي الجنوب.

• سجل متوسط إيجارات الفلل المكونة من 3 غرف نوم في منطقة الينابيع زيادة بنسبة 16.7%، إذ ارتفعت من 123 ألف درهم إماراتي في النصف الثاني من عام 2020 إلى 144 ألف درهم إماراتي سنوياً في النصف الأول من عام 2021.

سجلت مجمعات الفلل الفاخرة في دبي ارتفاعاً في الإيجارات بشكل عام، بما يتماشى مع التوجهات السائدة في السوق العقاري للإمارة.

• ما زالت منطقة جميرا الخيار الأكثر طلباً لمستأجري الفلل الراقية في دبي في النصف الأول. هذا وسجلت المنطقة ارتفاعاً في متوسط الإيجارات بلغ 14%. بينما استقر متوسط إيجار الفلل المكونة من 4 و5 غرف نوم عند 173 ألف درهم و224 ألف درهم إماراتي على التوالي، وشهدت الفلل المؤلفة من 6 غرف نوم في جميرا ارتفاعاً في متوسط الإيجار السنوي بنسبة 12.8%، ليصل إلى 318 ألف درهم إماراتي.

• شهدت الفلل في مناطق البرشاء وأم سقيم أيضاً ارتفاعات ملحوظة في متوسط الإيجارات للفلل المكونة من 5 و6 غرف نوم تراوحت من 4% إلى 21%.

• أظهر المستأجرون ذوو الدخل المرتفع كذلك تفضيلهم المشاريع السكنية المسورة مثل دبي هيلز استيت والمرابع العربية. كما شهدت إيجارات فلل المرابع العربية ارتفاعاً تراوح من 16% إلى 18% في النصف الأول من عام 2021.

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