النسخة الأولى من معرض «عيد الأضحى المبارك» بإكسبو الشارقة تنطلق 15 يوليو

المصدر: الشارقة- البيان

يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة فعاليات النسخة الأولى من معرض عيد الأضحى المبارك الذي ينطلق 15 يوليو ويتواصل حتى 24 من الشهر الجاري.

وسيشهد حدث التسوق والترفيه باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات التي سيقدمها كبار تجار التجزئة من مختلف إمارات الدولة، وأشهر العلامات التجارية، بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

وسيقدم المعرض الذي تنظمه شركة «ليز إيفنت»، خيارات واسعة من المنتجات والخدمات بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والسلع الاستهلاكية، والمأكولات الشعبية، وهدايا العيد، والتي ستقدمها كبرى العلامات التجارية إضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن استضافة النسخة الأولى من معرض «عيد الأضحى المبارك» يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للمركز الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العاملة في قطاع التجزئة وتوفير الدعم لهم من خلال تنظيم واستضافة عدد كبير من معارض التجزئة ولا سيما خلال فترة الأعياد والتي يزداد فيها الطلب على المنتجات.

ويشكل ذلك فرصة مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها، إلى جانب دور هذه المعارض في تلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها.

مشيداً بحجم ومستوى المشاركة المحلية والعالمية للشركات العارضة في هذا الحدث وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية. وأكد أن مركز إكسبو الشارقة يضع صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولوياته خلال الحدث من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية.

أكد جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» أن الحدث يأتي في ضوء تنامي الشراكة الاستراتيجية مع مركز إكسبو الشارقة.

والتي أتاحت للشركة تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية، متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على استضافة هذا الحدث وحرصه على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الزوار والعارضين، ما يعكس تميز المركز وخبرته الطويلة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية. وتقام الفعاليات من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً، وستكون مواقف السيارات مجانية.

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