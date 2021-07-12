«شروق» تطلق فعاليات ترفيهية بخصومات 50% وجوائز مالية خلال الصيف

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حزمة من الأنشطة الترفيهية العائلية، وأعلنت عن خصومات وعروض فنية حصرية في كل من واجهة المجاز المائية، وحدائق المنتزه، وجزيرة النور، والقصباء، وجولة سياحية في الشارقة، وقلب الشارقة، وشاطئ خورفكان، ومركز مليحة للسياحة البيئية والأثرية، وجزيرة العلم و«قوارب الشارقة»، وذلك في إطار حرصها على تقديم تجربة عائلية استثنائية خلال العطلة الصيفية.

وأوضحت الهيئة أنها توفر للزوار إمكانية الحصول على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 10 آلاف درهم من خلال شراء ما قيمته 50 درهماً في إحدى وجهاتها التسع من الآن ولغاية 28 أغسطس المقبل للتأهل للحصول على الجوائز.

وتضم الحزمة فعاليات مجانية وخصومات تصل إلى 50% على بعض الجولات السياحية وأنشطة المغامرات والألعاب الترفيهية.

وتشتمل الحزمة على عروض موسيقية حيّة، وعروض مسرحية، وأنشطة فنية وموسيقية وبهلوانية، وعروض لتقليد الشخصيات المشهورة، وألعاب نارية وألعاب مائية، وجولات تعليمية، وجولات سياحية لاستكشاف مدينة الشارقة، بالإضافة إلى جولات على الكثبان الرملية بالدراجات وجولات لركوب الخيل، وورش في التصميم والتلوين وصناعة المجوهرات، وجولات تعليمية.

تجارب

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تأتي هذه العروض والفعاليات الصيفية تماشياً مع التزام الهيئة بتقديم تجارب سياحية ذات جودة عالية لجميع العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، وخصوصاً أن العطلة الصيفية تتيح للعائلات والأطفال فرصة قضاء تجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة.

بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء، حيث حرصنا على إطلاق حزمة متكاملة من العروض لتمكين الزوار من الاستمتاع بالعطلة ضمن بيئة آمنة على مدار عدة أسابيع».

وأكد القصير حرص (شروق) على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم خدماتها لزوار وجهاتها الترفيهية والسياحية بما يتعلق بمسافة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم مختلف مرافق الوجهات بشكل يومي وتوفير ماسحات حرارية ومعقمات.

فرصة

وفيما يتعلق بإمكانية الفوز بجوائز نقدية، أوضحت (شروق) أن كل فاتورة شراء بقيمة 50 درهماً تضمن مشاركة واحدة في السحب.

حيث يمكن للزوار مسح رمز (الباركود) في الفاتورة وتحميله على موقع (discovershurooq.ae) التابع للهيئة، أو وضع القسيمة المختومة في صناديق السحب عند توفرها.

مشيرة إلى أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على 10000 درهم و5000 درهم و3000 درهم في السحب الذي سيجري في 31 يوليو الجاري، في حين سيحصل الفائز بالجائزة الكبرى على سيارة «بي إم دبليو» موديل «إكس 2» لعام 2022 وذلك في السحب الذي سيجري في 28 أغسطس المقبل.

ألعاب

وأعلنت الهيئة عن إطلاق عرض للألعاب النارية مدته 3 دقائق احتفاءً بأول أيام عيد الأضحى المبارك في «واجهة المجاز المائية»، بالإضافة إلى باقة من العروض المسرحية طوال أيام العيد من 20 وحتى 23 يوليو الجاري.

والعروض المتجولة التي تضم أنشطة فنية وموسيقية وبهلوانية، وعروض فكاهية لتقليد الشخصيات المشهورة، في أجواء احتفالية مميزة، وستشهد أروقة «القصباء» عرضاً متجولاً للشخصيات المحببة للأطفال مثل علاء الدين، وصديقه «جيني» وآبو«، والأميرة ياسمين، والسلطان وجعفر، إلى جانب العروض المتجولة والبهلوانية في شاطئ خورفكان، من 20 وحتى 23 يوليو احتفاءً بعيد الأضحى.

في حين تقدم»حدائق المنتزه«في الفترة ذاتها ثلاثة عروض راقصة بعنوان»الطواويس الشرقية«و»أمواج البحر«و»هابي هارلكينز«، يومياً في الساعة 06:00، و07:30، و9:00 مساءً على التوالي، كما يستضيف شاطئ خورفكان التابع للهيئة عدداً من العروض الترفيهية مثل التمثال البشري ومجموعة من العروض البهلوانية وموكب سيرك متجول في كافة أنحاء الوجهة الشاطئية.

رحلة

وأشارت الهيئة إلى أن الزوار سيحظون بفرصة السفر في رحلة عبر الزمن في»مركز مليحة للآثار«، الذي يقع في وجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية، لاستكشاف الموقع التاريخي والمناظر الطبيعية الصحراوية في منطقة مليحة، والاستمتاع بعروض وخصومات على»جولات دراجات الكثبان الرملية«و»جولات ركوب الخيل«لغاية 31 أغسطس.

يمكن للزوار اكتشاف المناظر الطبيعية الصحراوية في مليحة عبر تجارب مميزة ومشوّقة، إذ يوفر المركز خصم بنسبة 50 % على تذاكر»جولات دراجات الكثبان الرملية«لمدة ساعة أو ساعتين، وبنسبة 30% على تذاكر»جولات ركوب الخيل«، التي تشمل التوقف عند الإسطبلات، وتبدأ أسعار جلسات ركوب الخيل التدريبية من 84 درهماً، لتمكين الهواة من تعلم وتحسين مهارات فنون ركوب الخيل.

استكشاف

وذكرت الهيئة أنه يمكن لزوار»جزيرة النور«، استكشاف أكثر من 20 نوعاً من الفراشات في»بيت الفراشات«، والدخول مجاناً عند شراء تذكرة»جزيرة النور«، أو تذكرة»مقهى نور«، التي تبدأ بـ 35 درهماً حتى تاريخ 31 أغسطس. عند شراء تذكرتين من باقة»مشرف بيت الفراشات الصغير«العائلية، فإنه يمكن الحصول على تذكرة واحدة مجاناً، والاستمتاع بجولة تعليمية في»بيت الفراشات«مع فريق التعليم، إلى جانب ساعة خاصة للتعريف بالفراشات يتعلم خلالها المشتركون طبيعة حياتها وكيفية رعايتها وتربيتها.

أما عند شراء تذكرتين من باقة»مشاهدة السماء«، يحصل الزوار على تذكرة واحدة للبالغين أو الأطفال مجاناً، للاستمتاع بمراقبة القمر والنجوم ومشاهدة الأجرام السماوية، كما يمكن للسيدات والفتيات شراء تذكرة»يوغا وقت الشروق«مقابل 65 درهماً تشمل وجبة إفطار في»مقهى نور«والدخول إلى»بيت الفراشات«مجاناً.

أنشطة

ويقدم مركز مرايا للفنون في مخيمه الصيفي سلسلة من النشاطات التفاعلية والورش في الفترة بين 11 و14 يوليو الجاري، للأطفال من عمر 7 إلى 12 عاماً، منها»تشكيل الوجوه«و»الكولاج ثلاثي الأبعاد«وصناعة الأساور وورشة تشكيل معجون اللعب اللزج، إلى جانب ورشة صناعة الفراشات من الخرز وتصميم البطاقات وعروض مسرح دمى الظل، وتقام كل ورشة على مدى 90 دقيقة ويمكن المشاركة فيها مقابل 40 درهماً.

في حين تبلغ قيمة الاشتراك في جميع النشاطات 300 درهم، وسيتم تقديم عرض مسرح دمى الظل في آخر يوم من المخيم الصيفي في 14 يوليو في»1971- مركز للتصاميم«.

ويقدّم قلب الشارقة بقشة»قيّظ«التي تتضمن 10 أنشطة إبداعية وثقافية، تساعد المشاركين على تنفيذ أفكار لمشاريع متنوعة منها الرسم على الوجوه وطباعة أشكال مرجان على القماش، وصناعة الدمى القماشية وفن رسم الحناء، وغيرها. توفر البقشة مجموعة الأدوات مع كافة التعليمات والفيديوهات الإرشادية لتنفيذ الأنشطة.

وتم استلهام كل نشاط في هذه الورش من مواد ترمز إلى قلب الشارقة، حيث تتضمن مجموعة»الدمية القماشية«كمية من الرمال المأخوذة من قلب الشارقة، فيما ترمز تصاميم الطباعة بالمرجان إلى جمال الجدران المرجانية القديمة في هذه المنطقة الأثرية العريقة، ويمكن طلب بقشة»قَيّظ«من خلال الصفحة الرسمية لقلب الشارقة على أنستغرام - @heartofshj.

صيف صحي

وخلال الفترة من 15 يوليو الجاري إلى 14 أغسطس المقبل، يستضيف شاطئ خورفكان مجموعة من النشاطات التي يتعلم فيها الأطفال طريقة إعداد المشروبات الصحية المصنوعة من الفواكه والخضراوات وغيرها من المكونات الطبيعية التي تساعد على تحسين الصحة البدنية، إلى جانب ورش عمل إبداعية حول صناعة المجوهرات والرسم وفن التصميم باستخدام الأصداف.

وعدد من الفعاليات الموسيقية والجلسات القصصية، كما يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة الخارجية مثل بناء القلاع الرملية والبحث عن الكنز على الشاطئ وألعاب كرة الشاطئ وجميعها تقام بين الساعة 5 و8 مساءً خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت.

استكشاف

وتقدم (شروق) للسياح والزوار فرصة استكشاف معالم مدينة الشارقة وطبيعتها الساحرة عبر سلسلة من العروض الخاصة مثل (اشتر تذكرتين للبالغين لدخول يوم كامل واحصل على تذكرة مجانية) وعرض (اشتر تذكرتين لدخول يوم كامل للكبار واحصل على تذكرة مجانية)، والتي توفرها على متن حافلات»جولة سياحية في الشارقة«و»قوارب الشارقة«.

حيث يمكن الحصول على عرض الجولة السياحية ليوم كامل مع جولة بالقارب لمدة (15 دقيقة) مقابل 80 درهماً للكبار و40 درهماً للأطفال، كما يمكن للزوار إضافة جولة إلى جزيرة النور وبيت الفراشات إلى برنامجهم لتصبح قيمة العرض كاملاً 120 درهماً للكبار و70 درهماً للأطفال، أو إضافة جولة بالحافلة لاستكشاف مدينة خورفكان بتكلفة شاملة تبلغ 110 دراهم لكل فرد و90 درهماً لكل طفل.

ورش

تستضيف القصباء مخيماً صيفياً خلال الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل (باستثناء عطل نهاية الأسبوع وعطلة عيد الأضحى)، وذلك بالتعاون مع مركز»فن روبوتيكس«للتدريب وصيدلية»لايف«، حيث يستهدف المخيم الأطفال من عمر 6 إلى 17 عاماً ليوفر لهم فرصة التعرف على عالم الروبوت من خلال سلسلة من الورش التعليمية التفاعلية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمدربين المحترفين.

وتتضمن الورش ثمانية محاور هي،»الروبوتات باستخدام برمجيات WeDo 2.0«و»أنا أقرأ أنا أصمم«(الهندسة الحديثة) وأساسيات البرمجة للأطفال، و»الآليات البسيطة«و»الروبوتات باستخدام برمجيات SPIKE Prime«و»نادي البرمجة باستخدام كمبيوتر الجيب Microbit«إلى جانب»الذكاء الاصطناعي«و»الطائرات دون طيار«، حيث سيحصل كل طفل مشارك في المخيم على شهادة عند إنجاز البرنامج الذي يختاره.

ويمكن التسجيل في المخيم من خلال الرابط التالي:https://discovershurooq.ae/ https://www.fun-robotics.com/ أو من خلال زيارة مكاتب استعلامات القصباء في»الملتقى«، منطقة ألعاب الأطفال المبنى (C) و»بيت المرح للأطفال«في المبنى (F).

عروض

وتقدم واجهة المجاز المائية للأطفال من جميع الفئات العمرية لغاية 21 أغسطس المقبل تجربةً ترفيهية في»سبلاش بارك" الذي سيتم تزيينه بتصاميم تحاكي أجواء جزر هاواي.

حيث يمكنهم قضاء أوقات ممتعة بين الألعاب المائية المختلفة مثل البالونات والمدافع المائية والمنزلقات وغيرها، ولإضفاء مزيد من الحماسة، ستقام عروض موسيقية حيّة (دي جيه) بين الساعة 5 و10 مساءً، إلى جانب توزيع هدايا مستوحاة من هاواي ومسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما ستتوزع عربات المثلجات والعصائر في أنحاء الواجهة لتنشر مزيداً من المرح والبهجة.

وتستضيف حدائق المنتزه سلسلة من النشاطات والفعاليات العائلية حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وتتضمن لعبة كرة الطائرة ورمي السهام وكرة السلة للأطفال وألعاب رغوة الصابون والعروض الموسيقية الحية (دي جيه) خلال أيام الأسبوع، فيما تقام في عطل نهاية الأسبوع عروض راقصة وفنية حول مواضيع مختلفة تشمل الزهور وعروس البحر وطيور الجنة والبحارة، إلى جانب المنزلقات الجديدة والاستمتاع بركوب الزوارق، كما تقدم ليلة خاصة للسيدات يوم الثلاثاء.

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