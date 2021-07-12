«سيتي سيزنز» تفوز بجائزة الفنادق المميزة على موقع تريب أدفايزر 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

حازت فنادق سيتي سيزنز على موقع تريب أدفايزر، أكبر منصة سفر في العالم، إحدى أفضل المؤسسات السياحية من ناحية الخدمة والجودة وإرضاء العملاء لعام 2021.

وفي كل عام، تستعرض منصة تريب أدفايزر ملايين التعليقات لإبراز الفنادق التي تهم المسافرين، وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا في صناعة الضيافة في عامي 2020 و2021، وجدت الفنادق حول العالم طرائق جديدة لإبهار الضيوف وتقديم خدمة على أعلى مستوى.

إذ حازت مجموعة فنادق سيتي سيزنز جائزة اختيار المسافرين لعام 2021 كونها ضمن أفضل 10 في المئة من الفنادق حول العالم.

وبرزت مجموعة فنادق سيتي سيزنز (فندق رويال روز أبوظبي، وسيتي سيزنز الحمراء، وفندق سيتي سيزنز دبي، وسيتي سيزنز تاورز دبي، وسيتي سيزنز مسقط) إحدى أفضل الوجهات السياحية التي تقدم تجربة مثالية ومتكاملة للزوار.

وتعد فنادق سيتي سيزنز من الفنادق الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وقد أثبتت نفسها واحدة من العلامات التجارية الرائدة من خلال التزامها تقديم الرفاهية بأسعار مغرية.

وبهذه المناسبة، أعرب جورج ديميتري المدير العام لمجموعة فنادق سيتي سيزنز عن سعادته بالفوز مرة أخرى بجوائز اختيار المسافرين على موقع تريب أدفايزر.

مشيراً إلى أنه على الرغم من أنه كان عاماً مليئاً بالتحديات في قطاعي السفر والضيافة، إلا أنه من الرائع الحصول على هذه الجائزة التي تعد تقديراً لفرق العمل لدينا التي تعمل بلا كلل لإرضاء الضيوف.

كما شكر جورج ديميتري الضيوف الكرام لمشاركة تجاربهم مع مجموعة فنادق سيتي سيزنز من خلال تقييماتهم وتعليقاتهم، ما دفع المجموعة إلى العمل بشكل أفضل كل يوم.

وألمح المدير العام لفنادق سيتي سيزنز إلى أن التوقعات تشير إلى عودة التعافي للقطاع السياحي عادّاً السياحة الداخلية العامل الرئيس في إعادة انتعاش قطاع السياحة كاشفاً أن المنشآت السياحية استفادت من التقنيات الرقمية بهدف تعزيز الثقة بها.

وتلتزم فنادق سيتي سيزنز بحرص شديد خدمة العملاء والاهتمام بالتفاصيل وتوفر أجواء هادئة ومريحة في وسط العاصمة الإماراتية مع توفير وصول سريع وسهل إلى مراكز التسوق والترفيه الرئيسة في المدينة.

وفي صعيد متصل هنأت كانيكا سوني، المديرة التجارية في تريب أدفايزر، جميع الفائزين، مؤكدة أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات بالنسبة للشركات السياحية، معلنة أنها أعجبت بكيفية تكيف الشركات مع هذه التحديات، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى إرشادات للتباعد الاجتماعي، والاستفادة من التكنولوجيا لإعطاء الأولوية لسلامة النزلاء.

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