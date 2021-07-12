«دبي التجاري» يحصد جائزة «التحول الرقمي المتميز في التمويل التجاري» من «ذا ديجيتال بانكر»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري فوزه بجائزة «التحول الرقمي المتميز في التمويل التجاري» في حفل توزيع جوائز الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021، والذي نظمته مجلة «ذا ديجيتال بانكر».

وتحتفي جوائز «ذا ديجيتال بانكر» بالمؤسسات المالية البارزة في العالم، والتي تتميز بمعايير وقدرات عالية في مجالات تخصصها. وتحظى برامج الجوائز هذه بشهرة عالمية إذ يتم التحكيم فيها من قبل مجموعة من الاستشاريين البارزين والخبراء المتخصصين في الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، والمعاملات المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول والتأمين، وذلك لضمان الشفافية التامة والتقييم المحايد.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: فخورون بتكريمنا وتقدير حلولنا المبتكرة في مجال التمويل التجاري من قبل خبراء الصناعة، إذ يلعب البنك دوراً فعالاً في دفع التحول الرقمي والاستثمار في أحدث التقنيات لتزويد العملاء حلولاً مبتكرة ومصممة خصيصاً لهم لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على زيادة رأس المال العامل وتحسين كفاءتهم التشغيلية.

وقال علي عمران، رئيس إدارة المعاملات المصرفية والخدمات الرقمية لقطاع الشركات في بنك دبي التجاري: ي

تماشى هذا الإنجاز مع جهودنا لدعم الاقتصاد الرقمي، إذ نسعى لضمان تزويد عملائنا خدمات مصرفية فعالة تمكنهم من التمتع بتجربة مصرفية آمنة وإنجاز المعاملات من أي مكان في العالم، حتى في الأوقات الصعبة.

وتعد الجائزة دافعاً لنا لمواصلة رحلتنا نحو التحول الرقمي من خلال توفير حلول دفع مبتكرة جزءاً من رؤيتنا أن نكون بنكاً «رقمياً بالكامل».

وتوفر منصة التمويل التجاري من بنك دبي التجاري، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حلول تمويل سلسلة التوريد بقيادة البائع والمشتري من خلال بوابة واحدة للشركات. ولضمان الامتثال للقوانين المحلية، فقد تم تدشين الحل باستخدام المنصة السحابية لمايكروسوفت أزور في الإمارات. وبإمكان النظام التعامل مع العملاء ونظرائهم في أي مكان كانوا في جميع أنحاء العالم إذ سيتم تخصيص مقاييس «اعرف عميلك» وفقاً لمتطلبات التنظيم في تلك الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز