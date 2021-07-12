«راية لخدمات مراكز الاتصالات» تستحوذ على 85% من أسهم «الخليج لخبرة العملاء»

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، استحواذها على 85% من أسهم «شركة الخليج لخبرة العملاء» لخدمات مراكز الاتصالات في منطقة الخليج، بصفقة بلغت قيمتها 12.2 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعدما قدَّم مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عرض شراء للاستحواذ على حصة حاكمة من شركة الخليج لخبرة العملاء التي تخدم أكثر من 40 عميلاً من مختلف القطاعات في 10 دول حول العالم.

وتأسست شركة الخليج لخبرة العملاء في 2015، وتتخذ من مملكة البحرين مقراً إقليمياً لأعمالها في منطقة الخليج العربي. وتدير أعمالها من خلال ثلاثة فروع في مملكة البحرين والإمارات والسعودية.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة: تسعى راية لتعزيز قدرتها من خلال عملية الاستحواذ الجديدة، حيث تتماشى تلك الخطوة مع استراتيجية راية لخدمات مراكز الاتصالات الهادفة إلى تعزيز التواجد في السوق المحلية والإقليمية، والاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة للعمل بكفاءة عالية وتحدث العديد من اللغات.

وقال أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات: صفقة الاستحواذ سعت إليها راية بهدف توسيع أنشطتها وزيادة حصتها السوقية في منطقة الخليج العربي بوجه عام.

وهذه الصفقة تعكس القدرات التقنية والمالية التي تتمتع بها راية في المنطقة والعالم. ومن خلال عملية الاستحواذ، توسع راية نطاق خدماتها المقدّمة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وشتى المجالات، لا سيما الصحة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والنقل والأغذية، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي.

وقال رامي سويس، الرئيس التنفيذي ومؤسس «شركة الخليج لخبرة العملاء»: تتمتع راية بتاريخ طويل في هذا المجال، ونحن على ثقة أننا سننجح في تقديم خدمات غير مسبوقة لعملائنا وسنضيف الكثير لأنشطة الشركة.

وتنتهج راية لخدمات مراكز الاتصالات خطة طموحة. وتمتلك الشركة 8 فروع في مصر وفرعاً في الإمارات وفرعاً آخر في بولندا. فضلاً عن برامجها التي تيسِّر العمل عن بعد. وقد بدأت راية بالفعل أولى خطوات التوسع في السوق الخليجية من خلال استحواذها على شركة الخليج لخبرة العملاء. وتم إدراج راية لخدمات مراكز الاتصالات في قائمةTop Global 100 التي تضم أفضل مقدمي خدمات التعهيد على مستوى العالم وتنظمها الرابطة الدولية لمحترفي التعهيد - IAOP بالولايات المتحدة.

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