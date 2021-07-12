منصة .Liv تبني خدمات سحابة مايكروسوفت أزور

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، تعزيز عروضها التي تركز على دعم العملاء من خلال الشراكة مع مايكروسوفت، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى تجربة العملاء الرقمية.

وستقوم المنصة المصرفية الرقمية المخصصة لتلبية تطلعات وتفضيلات عملائها من جيل الألفية بتشغيل عملياتها عبر خدمات سحابة مايكروسوفت أزور، وتحتوي صفحة المنصة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني على حزمة متنوعة من التقنيات المدمجة، والتي تقدم بدورها مجموعة واسعة من الخدمات، بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات والتحليلات المتقدمة التي تقدم تجربة مصرفية ومخصصة. وستعزز هذه التحسينات مستوى المنصة.

وتتمحور عروض منصة «.Liv» حول الحلول المصرفية الشخصية التي تتوافق مع أنماط حياة العملاء واحتياجاتهم الشخصية، إذ تقدم منصة «.Liv» خدمات مصرفية رقمية مبتكرة عبر الهواتف المحمولة تلبي تفضيلات العملاء وفقاً لأنماط الحياة المختلفة. كما يوفر البنك تجربة رقمية سهلة الاستخدام تضمن تمكين العملاء في حياتهم اليومية.

وقال نعيم يزبك الرئيس الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى مايكروسوفت الإمارات: تمتلك مايكروسوفت أزور شعبية واسعة النطاق على صعيد مختلف الشركات سواء الكبيرة والصغيرة.

ويعود ذلك لثقتها الكبيرة بمستوى الخدمات المقدمة عبر أكثر من 60 منطقة أزور، بما في ذلك المناطق السحابية في الإمارات إذ توفر هذه الخدمات السحابية فرصة مثالية من شأنها تقديم رؤى شاملة ومتكاملة للمؤسسات في الوقت الفعلي، والتي تساعدهم على تطوير مستوى خدمات العملاء وإتاحة عروض تمتاز بكونها أكثر دقة وتركيزاً على المستهلك.

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