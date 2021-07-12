سلطنة عمان تطلق مبادرة «الطريق إلى إكسبو دبي 2020»لأصحاب المشاريع

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أطلقت المفوضية العامة لجناح سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2020 دبي مبادرة وحملة تثقيفية بعنوان «الطريق إلى إكسبو دبي 2020» .

ضمن «مشروع اللبان لتطوير المنتجات العمانية للعالمية»، تتضمن ورش عمل افتراضية تتيح لأصحاب المشاريع في سلطنة عمان فرصة المشاركة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم في معرض إكسبو 2020 دبي الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل«.

وتعد الحملة التثقيفية من المبادرات الوطنية التي تدعمها المفوضية العامة لجناح سلطنة عُمان في معرض إكسبو دبي 2020، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة، من بينها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة التنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة مركز تيسير للخدمات والمعاملات، والتي ستدير المنصة التجارية لسلطنة عُمان في جناح الدولة في إكسبو 2020.

ووفقاً لصحيفة»تايمز أوف عُمان«الناطقة بالإنجليزية، سوف يلقي محسن بن خميس البلوشي، مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – مفوض عام سلطنة عمان في معرض إكسبو دبي 2020، كلمة حول مدى استعداد السلطنة للمشاركة في إكسبو دبي.

والفرص التي توفرها مثل هذه المعارض الدولية على المستوى الوطني لمختلف القطاعات الاقتصادية. كما سيتناول في كلمته التحديات التي تواجه مشاركة السلطنة في ظل التطورات والأوضاع الحالية لوباء كوفيد-19، ومدى استفادة الصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة من إكسبو 2020 والحوافز التي تقدمها المفوضية العامة لجناح سلطنة عُمان في معرض إكسبو دبي 2020 للمشاركة في المعرض.

وسيناقش الدكتور عبدالله المحروقي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي، أهمية إكسبو دبي للصناعيين والمصنعين، ودور مركز الابتكار الصناعي والإدارات الحكومية الأخرى المعنية برواد الأعمال والمبتكرين الذين سيستفيدون من المشاركة في إكسبو دبي.

وسيسلط حمد بن سالم الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ ببنك التنمية العُماني الضوء على الدور الذي يلعبه البنك في تحويل عدد من المشاريع المحلية والحرفية إلى شركات صغيرة ومتوسطة.

وتشمل الموضوعات الأخرى التي سيناقشها استراتيجية التعافي المرن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الوباء، وكيف يدعم البنك إضافة القيمة للمنتجين والصناعيين، وتأثير الموارد المالية على تطوير المنتجات التي تستهدف الأسواق الدولية.

وستناقش ندى بسام من منصة تيسير (منصة عمان التجارية) مديرة مشروع تطوير المنتجات العمانية للعالمية، الدور الرئيسي لـ»تيسير«في إكسبو دبي، وتُطلع المشاركين على مبادرة»الطريق إلى إكسبو دبي 2020) كما تناقش جاهزية المنتجات العمانية للمشاركة في إكسبو دبي ومحتويات الحملة التثقيفية.

ومن المفترض أن تستمر الحملة من يوليو إلى أكتوبر 2021 وتشمل عدداً من ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها عدد من الخبراء في مجال تخصصهم، على أن تشمل الأساليب التسويقية والترويج للمنتجات، والابتكار والتصنيع، والتسويق التجاري والحرف اليدوية، من بين أنشطة أخرى تستهدف الصناعيين على نطاق صغير، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

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