غرفة عجمان تعزز تعاونها مع وزارة الطاقة والبنية التحتية

المصدر: عجمان – البيان

عقدت غرفة تجارة وصناعة عجمان، اجتماعاً مع وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف تعزيز التعاون وتكامل الأدوار، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال.

حضر الاجتماع في مجلس سيدات أعمال عجمان بمبني مركز عجمان لريادة الأعمال، خالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الأعمال، وعبير الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان.

وجميلة كاجور مدير مركز عجمان لدعم الأعمال، وترأس وفد الوزارة المهندس سيف القايدي رئيس قسم نظم البيانات المكانية.

وأكد خالد الشامسي أن غرفة عجمان حريصة على تنويع شراكاتها المحلية والاتحادية، لخدمة أعضائها، وخاصة رواد ورائدات الأعمال، عبر توفير مجموعة من البرامج والمبادرات المتخصصة، التي تضمن نمو واستدامة الأعمال.

موضحاً أن المركز يعكس جهود غرفة عجمان المبذولة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقدمت عبير الفرج، نبذة عن الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال عجمان، ودور المجلس في خدمة سيدات ورائدات الأعمال، عبر حزمة من برامج تطوير المهارات.

وعقد الملتقيات والتدريب، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتبادل الزيارات، وزيادة الشراكات مع كافة الجهات المعنية، إضافة لجملة من المبادرات المتخصصة.

وقدمت جميلة كاجور نبذة عن مركز عجمان لدعم الأعمال، ودوره في تقديم الدعم اللازم لرواد ورائدات الأعمال، من خلال التسويق والمشاركة في المعارض، وتنظيم ورش العمل والدورات المتخصصة، بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.

وأثنى المهندس سيف القايدي، على الجهود المبذولة لخدمة رواد ورائدات الأعمال، وتهيئة جيل حريص على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتواكب مع توجيهات القيادة الرشيدة.

مؤكداً أهمية التعاون بين كافة الجهات، وضرورة تبادل البيانات والخبرات، والخروج بتوصيات فعالة، تسهم بشكل مباشر في نجاح المشاريع واستدامتها. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، لا تدخر جهداً في تعزيز تعاونها مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، لتنويع الأدوات والوسائل الداعمة لأصحاب المشاريع.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية في مركز عجمان لريادة الأعمال، للاطلاع على المعرض الدائم، ومركز الأعمال، وقاعات التدريب وقاعة المؤتمرات ومركز الابتكار.

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