«آفاق الإسلامية للتمويل» تمنح عملاءها من الشركات فرصة ربح سيارات وجوائز إضافية مع «سحوبات»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، لتوفير المزيد من فرص الربح للشركات المشاركة في منتج «سحوبات» الخاص الذي يقدّم لعملاء الشركة فرصة الادخار بنظام وديعةٍ استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة الوكالة.

ويساهم في نشر الوعي بالمسؤولية المالية بين أفراد المجتمع الإماراتي، ويساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية، كما يوفّر للشركات فرصاً عديدة للفوز بجوائز نقدية قيّمة.

وبعد إعلان أسماء الفائزين بجوائز السحب الخامس من «سحوبات»، قرّرت «آفاق» منح المشاركين في هذا المنتج فرصاً إضافية لربح جوائز مجزية، تشمل أجهزة تلفزيون وهواتف ذكية وسيارات، في المرحلة الممتدّة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي في «آفاق الإسلامية للتمويل»: بعد الإقبال الكثيف على المشاركة في السحوبات على هذا المنتج، وتقديراً منا للمشاركين فيها.

قرّرنا منحهم المزيد من فرص الربح، وإضافة جوائز قيّمة تشمل سيارات وأجهزة تلفزيون وهواتف ذكية، مع زيادة أعداد الرابحين، بحيث يتمّ الإعلان عن أسمائهم كل شهرين، ما يعني أننا أضفنا سحبين إلى السحوبات الشهرية والربع السنوية المقرّرة.

وأضاف: تسعى «آفاق» إلى خلق فرصٍ للشركات الصغيرة لإيداع ودائع استثمارية بصيغة الوكالة، ما يوفّر لها بالتالي الكسب بمعدّلات ربحٍ تنافسية، إلى جانب فرص المشاركة في سحوباتٍ شهرية وربع سنوية، تتيح لها كسب سيولةٍ نقدية إضافية تساهم في توسعة مشاريعها، وتساعدها في الظروف التي تستدعي الدعم.

وأوضح محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، أنّه بمجرّد أن تستثمر الشركة في منتج «سحوبات»، فإنها تتأهل تلقائياً لسحوباتٍ شهرية وربع سنوية، ما دامت وديعة الاستثمار نشطة.

حيث سيكون هناك10 فائزين شهرياً في جوائز «سحوبات»، و3 فائزين إضافيين كل ثلاثة أشهر بقيمٍ نقدية تصل حتى 10 أضعاف القيمة المستثمرة. وقال: قرّرت «آفاق» إضافة 3 سحوبات في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021، يتمّ إجراؤها في التواريخ التالية:

- السحب الأول: 9 سبتمبر 2021

- السحب الثاني: 11 نوفمبر 2021

- السحب الثالث: 6 يناير 2022

أما الجوائز الجديدة فهي:

- الجائزة الأولى: سيارة متسوبيشي اتراج موديل 2021.

- الجائزة الثانية: هاتف أبل آيفون 12(64 GB).

- الجائزة الثالثة: جهاز لوحي سامسونج جالاكسي Tab 8.

الحدّ الأدنى للوديعة يجب أن يكون 5000 درهم، يمنح الشركة 10 تذاكر للمشاركة في السحب العادي من «سحوبات».

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