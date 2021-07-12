مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة رفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، إطلاق النسخة السادسة من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي».

وتشمل الجوائز فئتين هما «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» و«جائزة الابتكار في التمويل الإسلامي».

وتُمنح «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» للأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

والتي تم تنفيذها بنجاح وحققت للأطراف المعنية أثراً إيجابياً على المجتمع. وسيحصل الفائز والمرشحون النهائيون للجائزة على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 120 ألف دولار.

وتستهدف جائزة الابتكار في التمويل الإٍسلامي تكريم الحلول المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإٍسلامية، كما سيتعاون المصرف مع الفائز لتمكينه من تنفيذ مشروعه المبتكر وتطبيقه عملياً.

وقال الدكتور أسيد الكيلاني، الرئيس العالمي لقطاع الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي:

تؤكد هذه الجوائز التزام المصرف بالمساهمة بشكل فاعل في تطوير صناعة التمويل الإسلامي.

كما تعزز دوره المحوري في تشجيع مؤسسات القطاع المالي الإسلامي على وضع القيم الأخلاقية والمنفعة الاجتماعية في صدارة أولوياتها واهتماماتها.

وعلى مدار السنوات الماضية، لمسنا تنامياً ملحوظاً على صعيد الأفكار والحلول المبتكرة التي تركز على إيجاد طرق جديدة لمعالجة العديد من القضايا المجتمعية في صناعة التمويل الإسلامي.

وقال مصطفى عادل، رئيس التمويل الإٍسلامي لدى «رفينيتيف»: هذه الجوائز أصبحت معياراً أساسياً لتقييم الابتكار على مستوى صناعة التمويل الإسلامي.

وبعد مرور أعوام من التعاون والجهود المشتركة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، نفخر بتكريم المشاريع والمبادرات المبتكرة والاحتفال بها مرة أخرى هذا العام.

وينسجم التزامنا بدعم هذه الجوائز مع طموحاتنا على الأجل الطويل الهادفة إلى معالجة المشكلات المجتمعية ومواجهة تحديات الصناعة في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير باستمرار.

وستتم عملية الاختيار من قبل مجلس استشاري يضم أهم الخبراء الماليين والمتخصصين في مجال الخدمات المصرفية الأخلاقية والإسلامية، وعلماء مختصين في الشريعة الإسلامية. أما اختيار الفائزين النهائيين فيتم بناءً على عدة معايير تشمل الجانب الأخلاقي للمبادرات، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ومفهومها المبتكر، وقابليتها للتطبيق في الصناعة المالية الإسلامية على نطاق واسع.

وسيقدم المرشحون النهائيون مبادراتهم وحلولهم المبتكرة أمام الجمهور ضمن حفل غداء يُقام يوم 2 نوفمبر 2021 على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي.

حيث سيحدد تصويت الجمهور الفائزين. وانطلقت النسخة الأولى في 2013، وشهدت آنذاك انضمام 450 مشاركاً. ولتقديم طلب الترشح للجائزة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.efica.com وتنزيل نموذج التقديم وإرسال مشاركتكم قبل حلول التاريخ النهائي لقبول الطلبات وهو 22 يوليو.

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