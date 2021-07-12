«ميداليون أسوشيتس» تفتتح فرعاً في باكستان لجذب الاستثمارات العقارية إلى دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «ميداليون أسوشيتس»، الشركة المتخصصة في استشارات الاستثمارات العقارية، فرعاً في باكستان هو الثالث لها بعد فرعيها في المملكة المتحدة وماليزيا.

وذلك في إطار مساعيها المستمرة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دبي. وتمثل هذه الخطوة المتقدمة دفعة قوية لجهود الشركة في توسيع شبكة أعمالها العالمية، خاصةً في ظل تنامي اهتمام المستثمرين في إمارة دبي.

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون أسوشيتس»: يعد افتتاح فرعنا الجديد في باكستان جزءاً من إستراتيجيتنا التوسعية الطموحة التي تغطي الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وفي ظل الطلب المستمر والمتزايد على العقارات في دبي، نثق بأهمية هذه الخطوة التي ستجعلنا أكثر قرباً من العملاء الحاليين والمحتملين في باكستان ومختلف دول منطقة جنوب آسيا، وهو ما يصب في خدمة هدفنا الجوهري المتمثل في زيادة اهتمام المستثمرين في الفرص الهائلة المتاحة في دبي.

وأضاف: تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة نظراً إلى دور باكستان المحوري، باعتبارها إحدى أبرز الشركاء التجاريين العالميين للإمارات.

حيث تستثمر على نطاق واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وفي مقدمتها العقارات، كما تشكل باكستان وجهة رئيسية للاستثمارات الإماراتية. ومن خلال الخطوة التوسعية الجديدة، فإننا على ثقة من أنّنا سنقدم مساهمة فاعلة على صعيد زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دبي.

وتتنامى ثقة المستثمرين الأجانب بإمارة دبي باعتبارها الوجهة المُثلى للاستثمارات المجدية، حيث تتمتع بفرص نمو هائلة عبر مختلف القطاعات المحورية.

وباعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً في الشرق الأوسط، تعتبر دبي مركزاً جاذباً للمستثمرين والمقيمين والسياح من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتوافر أعلى مستويات السلامة والأمن، إلى جانب عوامل عدة تشمل تنوع خيارات الإقامة عالية المستوى والتعليم النوعي والبنى التحتية المتطورة والرعاية الصحية المتطورة وغيرها الكثير.

وعلى صعيد الاستثمارات العقارية، تعتبر دبي وجهةً مُفضَّلة للمستثمرين الدوليين نظراً للقيمة المرتفعة للعائدات الإيجارية حيث سجَّل الربع الأول 2021 نمواً في حجم المعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 44% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يشهد السوق انتعاشاً كبيراً خلال هذا العام في ظل التأثير الإيجابي المنتظر أن يحققه حدث «إكسبو» العالمي المرتقب.

واختتم العور: سنواصل عملنا لتعزيز التواصل والتعاون مع المستثمرين الطامحين لدخول السوق العقاري في الإمارة باعتبارنا أمين ترويج عقاري دولي بموجب الصفة الممنوحة لنا من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتواصل الإمارات مبادراتها لتشجيع واستقطاب المزيد من الشركات في إطار استراتيجية الدولة الرامية لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021».

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