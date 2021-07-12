"رد تاغ" تفتتح متجراً جديداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت رد تاغ، العلامة المتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق متجرها الجديد والمخصص في سيتي سنتر ديرة في إمارة دبي خلال عيد الأضحى المبارك، لتعزّز حضورها في السوق الإماراتية.



ويُعدّ سيتي سنتر ديرة، الذي يتميز بموقع استثنائي وسط دبي، أول مركز تجاري أطلقته شركة ماجد الفطيم في المنطقة، لينجح منذ تأسيسه في إرساء مكانة مفضّلة بين المتسوقين، حيث تمتدّ الوجهة المكوّنة من ثلاثة طوابق على مساحة تتجاوز 1.2 مليون قدم مربع، وتضمّ 370 متجراً والعديد من المطاعم وتجارب التسوّق المحلية والعالمية.



ويقع متجر رد تاغ الجديد ذو المفهوم متكامل الأقسام بالقرب من الردهة الغربية في الطابق الأرضي، وتم تصميمه ليعكس التزام العلامة بتعزيز وصول العملاء إلى جميع منتجاتها. وسيقدم المتجر مجموعةً من تجارب رد تاغ، بما فيها خدمة الاستبدال في أي وقت ومكان، وبتوفير خبيرة أزياء ومساعدة المتسوقين على اختيار المقاس المناسب، إضافة إلى العديد من العروض الاستثنائية المزمع إطلاقها عند الافتتاح.



ومن المقرر أن يطرح المتجر تشكيلة رد تاغ الجديدة لموسم العيد مع إصدارات مبتكرة بإلهامٍ من الفنانة ميريام فارس. وستوفّر هذه الوجهة التي سيتم إطلاقهاً مع حلول عيد الأضحى فرصةً مثاليةً للاستمتاع بخيارات متنوعة من الأزياء والإكسسوارات والأدوات المنزلية، ضمن مساحة رحيبة هي الأكبر بين متاجر رد تاغ الحالية.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لاتيش رادهاكيشن، رئيس عمليات التجزئة لدى رد تاغ: "يشكّل متجرنا المرتقب في سيتي سنتر ديرة جزءاً من رؤية العلامة المتمثّلة في تقديم كميات كبيرة من المنتجات الفاخرة بأسعار تنافسية.. وتجسّد هذه الخطوة أسلوب رد تاغ في ردّ الجميل إلى عملائها المخلصين في الإمارات، والذين ساهموا في إرساء مكانتها على مستوى قطاع الأزياء والأدوات المنزلية".



واضاف رادهاكيشن: "تتمثّل أحد الأهداف الأساسية بالنسبة لعلامتنا التجارية في توسيع نطاق الوصول إلى المتسوّقين، إذ يشكّل التواجد ضمن مراكز التسوق المفضلة لديهم جزءاً هاماً من استراتيجيتنا التوسعّية التي تركز على العملاء. ونشعر بالحماس لافتتاح متجرنا الجديد في سيتي سنتر ديرة، لما يتمتّع به من حضورٍ راسخ في تعزيز ثقافة التسوّق ضمن المراكز التجارية الكبيرة بدبي".

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