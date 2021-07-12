أعلى ثقة ببيئة الأعمال في دبي منذ 2014

المصدر: (دبي - البيان)

واصل اقتصاد دبي تسجيل مؤشرات إيجابية ويسير على الطريق الصحيح نحو النمو، بعد تراجع تأثير التداعيات الاقتصادية للجائحة. فقد سجل المسح الفصلي لغرفة تجارة وصناعة دبي لتوقعات قادة الأعمال بالإمارة، أعلى نسبة منذ 2014 في ثقة قادة الأعمال ببيئة العمل بدبي، حيث توقع 66% منهم تحسن ظروف وأوضاع الأعمال في الربع الثالث من 2021 مقارنة مع 51% في الربع الثاني من العام.

كما رصدت شركة «آي أتش إس ماركيت» البريطانية للبيانات الاقتصادية مزيداً من التفاؤل لدى أصحاب الشركات حيال آفاق النمو في ناتج القطاع الخاص غير النفطي بدبي على مدى الـ 12 شهراً المقبلة.

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