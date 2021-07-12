الإمارات استثناء خليجي في استمرار تدفق الاستثمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة «أوليفر وايمان» البريطانية أن الإمارات تُعد استثناءً من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في عدم تأثر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بانخفاض أسعار النفط في السنوات الماضية.

وأصدرت المؤسسة أمس تقريراً بعنوان «التأثير العالي لسياسات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي»، إذ رصدت فيه تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس في سنوات انخفاض أسعار النفط.

وأكد التقرير أن الإمارات أثبتت كونها استثناء خليجياً في احتفاظها بتدفقات قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها على مدى العقد الماضي، رغم انخفاض أسعار النفط في غالبية فترات العقد.

وأضاف إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات في العقد الماضي كان مرتفعاً، وكذلك نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بصورة مستمرة، مقارنة بنظرائها في دول المجلس. وعلاوة على ذلك، كانت التدفقات أكثر استقراراً إلى الإمارات طوال السنوات العشر الماضية. وأوضح أن هذا الاستثناء يُعزَى إلى الاقتصاد المتنوع النسبي الذي تتميز به الإمارات، الأمر الذي ضمن لها مرونة التدفقات الاستثمارية إليها رغم انخفاض أسعار النفط.

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