إدراج سهم «الياه سات» للتداول بأبوظبي الأربعاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدراج أسهم شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» للتداول سيجري ضمن السوق الرئيسي اعتباراً من بعد غد الأربعاء تحت رمز «YAHSAT».

ويعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في سوق أبوظبي خلال عام 2021، حيث تم في يونيو من العام ذاته إدراج شركة «ألفا ظبي القابضة».

وأوضح السوق في تعميم نشره على الموقع الإلكتروني، أنه سيتم وقف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق، وأن أية عملية تداول تتم على أسهمها خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

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