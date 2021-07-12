1.1 مليار درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.1 مليار درهم، حيث تم تسجيل 291 مبايعة بقيمة 711.55 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 154.62 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 556.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الكرامة، التي تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 65 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 409.29 ملايين درهم منها 9 رهونات أراضٍ بقيمة 283.2 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 126.08 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 271 مليون درهم ورهن في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 22.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.

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