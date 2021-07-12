تباين أداء أسواق الأسهم .. والسيولة 1.4 مليار

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع استمرار صعود سوق أبوظبي فيما تراجع سوق دبي. وقادت أسهم قطاعات الاستثمار والخدمات والتأمين سوق أبوظبي للصعود وخففت تراجع سوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.28 مليار درهم بأبوظبي و148 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 366 مليون سهم، موزعة بواقع 155 مليون سهم في دبي ونحو 211 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 6724 صفقة.

سوق دبي

وانخفض سوق دبي 0.68% ليصل إلى 2760 نقطة بضغط هبوط أسهم قطاع البنوك 1.03%. وهبط قطاع العقار 0.55% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.74% و«إعمار مولز» 0.50%، و«داماك» 0.79%، و«الاتحاد العقارية» 1.17%، فيما صعدت أسهم «إعمار للتطوير» 0.54%، و«ديار» 0.34%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.15% مع صعود «دبي للاستثمار» 0.6%، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 3.77% و«سوق دبي المالي» 1.80%. وهبط قطاع النقل 1.03% مدفوعاً بهبوط «الخليج للملاحة» 0.35% و«أرامكس» 1.29% و«العربية للطيران» 0.74%. وصعد التأمين 0.60% والخدمات 0.81% واستقر قطاع الاتصالات. وتصدر «شعاع كابيتال» النشاط في سوق دبي مستقطباً 43 مليون درهم، تلاه «جي اف اتش» 21 مليون درهم، و«إعمار العقارية» 17.5 مليون درهم. وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 9.13%، تلاه «دار التكافل» 5.15%، ثم «بنك المشرق» 4.83%، فيما كان «المزايا القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.33%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.43% ليغلق عند 6993 نقطة ولترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بمقدار 17 مليار درهم، بدعم مكاسب قطاع الاستثمار 2.22% إذ ارتفع «ألفا ظبي» 8.91% و«العالمية القابضة» 0.40% و«الواحة كابيتال» 0.69%، واستقر «إشراق» عند إغلاقه السابق.

وصعد قطاع العقار 0.21%. وتراجع قطاع البنوك 0.37% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 0.94%، فيما استقر أبوظبي التجاري عند إغلاقه السابق. وتراجع قطاع الطاقة 0.45% بضغط هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.91%، وصعد «دانة غاز» 0.49% فيما استقر «طاقة». وتراجع قطاع الاتصالات 0.9% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 345.3 مليون درهم تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 276.4 مليون درهم. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.7%، تلاه «بلدكو» 14.3% ثم «القدرة القابضة» 14%.

إفصاحات

* أفادت شركة شعاع كابيتال، بأنها ما زالت في مراحل مبكرة للبحث والمحادثات مع بنوك استثمارية، للنظر في مدى إمكانية تأسيس شركات استحواذ من عدمه. جاء ذلك في بيان توضيحي، أرسلته الشركة، أمس، إلى سوق دبي المالي، بخصوص المتداول إعلاميا حول عزمها تأسيس 3 شركاتلأغراض الاستحواذ على شركات خاصة، بقيمة 200 مليون دولار (734 مليون درهم) لكل منها. وأكدت أنها ستقوم بإعلان التطورات حال توصلها إلى أي اتفاقيات جدية بهذا الشأن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز