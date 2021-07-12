«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحتفل بتصدير 100 شحنة بوكسيت من غينيا منذ بدء التشغيل في 2019

احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس بتصدير 100 شحنة من البوكسيت من غينيا منذ بدء تشغيل شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في أغسطس 2019، وهي شركة تعدين البوكسيت المملوكة لها بالكامل.

وتستخدم الشركة سفن Capesize العملاقة لنقل خام البوكسيت، حيث يصل طول السفينة إلى 300 متر، أي أكثر من طول ملعبين لكرة القدم، فيما يبلغ عرضها 50 متراً، ويمكنها أن تحمل حوالي 180.000 طن من خام البوكسيت. وإجمالي ما قامت الشركة بتصديره من البوكسيت من غينيا حتى الآن يزيد على 16.4 مليون طن متري جاف، وهو ما يكفي لملء استاد ويمبلي في لندن أكثر من 9 مرات.

ويبلغ الألمنيوم الذي يمكن إنتاجه من البوكسيت المصدّر حتى الآن من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن أكثر من3 ملايين طن، وهو ما يكفي لتصنيع أكثر من 9000 طائرة من طراز A380.

وتصدّر الإمارات العالمية للألمنيوم البوكسيت إلى عملائها في الصين والهند بشكل أساسي، كما يتم تصدير بعض البوكسيت من غينيا ألومينا كوربوريشن إلى الإمارات لاستخدامه مادة أولية بمصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بأبوظبي. وفي نهاية 2020 وهو أول عام من الإنتاج بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر بائع للبوكسيت من طرف ثالث في العالم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: بعد أقل من عامين على بدء عمليات الإنتاج في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، رسخنا مكانة الإمارات العالمية للألمنيوم كشركة لها دور بارز في سوق البوكسيت التجاري البحري عالميا.

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