صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق مخيمه الصيفي «فينشوريست»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع فتح باب التسجيل في مخيمه الصيفي «فينشوريست» لدورته الثانية 2021، والذي تمتد فعالياته من 25 يوليو وحتى 19 أغسطس المقبل للفئة العمرية ما بين 10 إلى 17 عاماً.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يواصل الصندوق بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الموهوبين من جيل المستقبل، الطامحين إلى تأسيس وتطوير أعمالهم الخاصة، ويتيح الفرصة لهم لخوض تجربة واقعية عملية على مستوى تأسيسي من خلال هذا المخيم . ويستقبل المخيم مبدئياً 100 طالب وطالبة، ممن يستوفون شروط الالتحاق، مع إمكانية التحاق 100 آخرين على حسب الطلب. ‎

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