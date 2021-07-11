بوسطن كونسلتينج جروب: 1.2 تريليون دولار حجم سوق إدارة الأصول في الشرق الأوسط 2020

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير جديد لشركة بوسطن كونسلتينج جروب، أن سوق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط تمكن من الحفاظ على مرونته رغم التحديات والاضطرابات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» وتأثيراتها السلبية على معظم القطاعات الاقتصادية والحياة الاجتماعية بمختلف نواحيها. وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «إدارة الأصول العالمية 2021: قطاع الـ 100 تريليون دولار»، أن الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً بمقدار خانتين عشريتين في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 11٪ من 1.1 تريليون دولار في 2019 إلى 1.2 تريليون دولار في 2020.

وقال هارولد حداد، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: وضعت جائحة «كوفيد 19» وما فرضته من تحديات، مرونة سوق إدارة الأصول في عام 2020 تحت الاختبار، حيث أدت الاضطرابات التي صاحبت تفشي الوباء والتداعيات الاقتصادية اللاحقة إلى حالة من عدم اليقين في السوق والشركات العاملة فيه، إلا أن هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط أثبت أنه يتمتع بمستوى جيد من المرونة لمواجهة الصعوبات، ومن الواضح الآن أن المنطقة دخلت عام 2021 بقوة بعد تحقيقها إيرادات جيدة.

ويُعزى نمو الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي إلى زيادة أصول صناديق الثروة السيادية، ويرجع ذلك في الغالب إلى الأداء القوي لسوق رأس المال. وشهدت العديد من صناديق الثروة السيادية تعاملات قوية للأسهم في الأسواق النامية والناشئة، حيث استعاد المشهد المالي درجة من الاستقرار الذي كان عليه في فترة ما قبل الجائحة. كما شكل المستثمرون الأفراد محركاً رئيسياً آخر لنمو الأصول المدارة في الشرق الأوسط، وحققت صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد نمواً بنسبة 12% خلال 2020، حيث عزز الأداء القوي في السوق العالمية هذه النتيجة.

وتستكشف النسخة التاسعة عشرة من الدراسة السنوية التي تجريها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بشأن قطاع إدارة الأصول العالمية، مدى النمو الذي حققته الأسواق الأخرى خلال الظروف الصعبة التي شهدتها الفترة الماضية، حيث تسلط الدراسة الضوء على المحركات الرئيسية للنمو مع تقديم تفسيرات شاملة. وعالمياً، بلغ صافي التدفقات إلى صناعة إدارة الأصول 2.8 تريليون دولار في عام 2020، أو ما نسبته 3.1% من إجمالي الأصول المدارة في بداية العام مقارنة بمتوسط تاريخي يتراوح بين 1-2% خلال العقد الماضي. وأثبت المستثمرون الأفراد مجدداً أنهم المحرك الرئيسي وراء نمو الأصول في منطقة الشرق الأوسط. ونمت محافظ الأصول المدارة العالمية للمستثمرين الأفراد بنسبة 11٪ في عام 2020، أي ما يمثل 41٪ من الأصول العالمية لتصل إلى 42 تريليون دولار. كما نمت استثمارات الشركات بوتيرة مماثلة لتصل إلى 61 تريليون دولار، أو ما نسبته 59% من السوق العالمية.

وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: سوق إدارة الأصول في طور الخروج من الأزمة الأخيرة وهناك تغييرات ملحوظة بهذا الشأن. فعلى الرغم من استمرار التقلبات في بيئة الأعمال، إلا أن النمو المسجل في الفترة من 2019 - 2020، في ظل مثل هذا المناخ غير المستقر، يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو في مع مرور الوقت، لا سيّما مع استمرار الدول في مسيرة التعافي. ومن المؤكد أن يصاحب الظهور المتسارع للتوجهات الجديدة المزيد من الفرص.

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