غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»

المصدر: عجمان – البيان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» إذ جرى بحث التعاون المشترك وعرض نبذة عن اقتصاد الإمارة وأهم قطاعاته.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب محمد إبراهيم حسن، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان والدكتورة ميثاء الهاملي، رئيس شركة ليوا إنترناشيونال للبترول والاستثمار.

وتم في الزيارة الاطلاع على المقومات والمزايا التجارية والاستثمارية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ورصد الفرص المتاحة التي تشكل مصلحة مشتركة وتدعم توسيع آفاق العلاقات التجارية.

وأكد المهندس عبدالله المويجعي، عمق العلاقات بين الإمارات ومصر في جميع المجالات، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى توافر فرص متجددة لتنمية وتطوير الأعمال، تواكب المتغيرات العالمية التي أفرزتها جائحة كوفيد 19.

وشدد حرص غرفة عجمان على توطيد علاقاتها بالجهات الاقتصادية كافة ورصد الفرص الاستثمارية الجديدة التي تقدمها جهات مثل «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، التي تعمل على مشروع رائد على مستوى المنطقة بمجالات النقل الملاحي والخدمات اللوجستية، والذي يقدم فرصاً مهمة في القطاعات الصناعية والبحرية أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين، منوهاً إلى أن غرفة عجمان ستعمل على استمرار التواصل المستقبلي مع «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» بحضور رجال الأعمال والمستثمرين، وعقد لقاءات أخرى ضمن هذا الإطار.

واستعرض المهندس يحيى زكي مقومات الهيئة وما تطرحه من فرص، مشيراً إلى أنها تسعى إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تنافسية اعتماداً على الإمكانات الضخمة لمجرى قناة السويس، لتصبح مركزاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في خلق فرص عمل أكثر وزيادة الناتج القومي لمصر، الأمر الذي يعزز تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية الاستراتيجية، والمتمثلة بأن تصبح مركزاً عالمياً للنقل الملاحي والخدمات اللوجستية، وبوابة لربط التجارة العالمية بأفريقيا.

وقدم محمد الجناحي نبذة عن اقتصاد إمارة عجمان، وأهم قطاعاته والمقومات الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن جهود الجهات الحكومية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

ووصل حجم التجارة بين عجمان ومصر في 2019 إلى نحو 300 مليون درهم كما ضمت إمارة عجمان 239 شركة مصرية في 2020.

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