هزاع الحوسني ينجح في الثانوية ويفوز بـ 100 ألف درهم من «دبليو كابيتال»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن الفائز بالسحب الثاني على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، ضمن خمس جوائز بقيمة إجمالية نصف مليون درهم، كشفت عنها في مارس الماضي.

وتمت عملية السحب بحضور فتح الله عبد الله فتح الله، ممثل اقتصادية دبي، الذي قام بسحب الكوبون الفائز باسم الشاب الإماراتي هزاع أحمد حسن الحوسني أحد الناجحين بالثانوية العامة ضمن طلبة «مسار النخبة».

وجاء إعلان نتائج السحب تزامناً مع إعلان نتيجة هزاع في الثانوية العامة، والتي تشهد لأول مرة تخريج دفعة من طلبة مسار النخبة الذين يتم الرهان عليهم في مختلف المسارات لقيادة دفة التطوير بدولة الإمارات في المستقبل.

وأعرب وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية عن سعادته، بفوز أحد شباب الإمارات الواعد الذي خطى خطوة مبكرة إلى الأمام نحو الاستثمار، آملاً أن يكون قدوة لأبناء جيله والاتجاه نحو الاستثمار في القطاع العقاري.

وأضاف الزرعوني، أن المواطن الإماراتي يعتبر أكبر المستثمرين بقطاع العقارات في دبي وفق أحدث تقارير صادرة عن دائرة الأملاك والأراضي في دبي، مؤكداً أن الإمارة توفر أفضل بيئة للعيش والعمل والاستثمار في ظل ما تقدمه من أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للجميع مواطنين أو مقيمين.

ونوه بضرورة توجه الشباب للاستثمار مبكراً في القطاعات الأكثر أماناً مثل عقارات دبي، إذ تعرف الإمارة بكونها واحدة من أكبر أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، طلباً لشراء أو استئجار العقارات، لما توفره من مميزات ومحفزات للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

وأشار إلى فرص الاستثمار التي لا تعوض، لا سيما في المجال العقاري الذي يعتبر أحد أقوى مجالات الأعمال وأكثرها ربحاً داخل الإمارة، مضيفاً بأن العقار يعد استثماراً للأجيال القادمة، لا سيما في الإمارات التي تحترم القانون في المقام الأول، كما أنها ضمن أفضل المناطق للعيش في العالم، ما يجعل شراء عقار فيها استثماراً جيداً ومربحاً على المدى الطويل.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، بأن الاستثمار العقاري في دبي يوفر عائداً يعتبر ضمن الأعلى في العالم، مما يجعلها خياراً مفضلاً للشباب لتأمين مصدر دخل إضافي يساعدهم على بدء حياتهم.

وأطلقت «دبليو كابيتال» في مارس 2021 جائزة قدرها نصف مليون درهم على 5 مراحل، وتعتبر الجائزة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي ترصدها شركة وساطة عقارية.

وقال وليد الزرعوني، إن الشركة ستواصل عروضها الترويجية القوية لتشجيع بيع العقارات في دبي، والتي بدأت بالسحب عن وحدة سكنية وفازت بها سيدة سعودية، ثم نظمت سحوبات على 3 سيارات «نيسان بترول 2020» وفازت بها سيدة مقيمة في العين، أما الفائز الثاني فمقيم من الجنسية اليمنية.

وأضاف الزرعوني، أنه تم تعديل شروط المسابقة الحالية، إذ يستطيع من دخل السحبين الأول والثاني أن ينافس على السحوبات الخمسة بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة، بعكس السحوبات السابقة والتي كانت تقضي بأن كل سحب منفصل عن الآخر فمن شارك بالسحب الأول لا يشارك بالسحب الثاني.

وكان السحب الأول نظم بالفترة من 1 مارس إلى 29 أبريل 2021، وفازت به مواطنة إماراتية، أما السحب الثاني فنظم بالفترة من 1 مايو حتى 29 يونيو 2021 وفاز به الشاب الإماراتي هزاع.

وقال الزرعوني: «ما زال هناك فرصة إضافية للفوز بأحد السحوبات الثلاثة المتبقية، إذ سيتم تنظيم السحب الثالث المقبل خلال الفترة من 1 يوليو إلى 29 أغسطس، والسحب الرابع بالفترة من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر، بينما السحب الأخير فسيكون في الفترة 1 نوفمبر إلى 29 ديسمبر خلال 2021».

وأكد الزرعوني أن الطريقة الجديدة للمشاركة في السحوبات الخمسة تتضمن أن يقوم الشخص بشراء عقار عبر «دبليو كابيتال» ويوقع العقد المبدئي والنهائي ويدخل السحب الأول، وإذا لم يفز يستطيع المنافسة على السحب الثاني وحتى السحب الخامس.

ونوه إلى أنه بمجرد توقيع العقد النهائي للعقار يحصل المشتري على كوبون واحد لدخول السحب، يعني إذا اشترى اليوم شقتين يحصل على كوبونين، وإذا اشترى اثنان عقاراً واحداً يحصل كل واحد على كوبون لدخول السحب.

وكشف أنه يمكن للمشتري أو المستثمر الاستقرار على شراء عقار معين وبدلاً من التعاقد المباشر مع المطور العقاري يستطيع شراءه عبر «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية بنفس الأسعار وتسهيلات السداد أو حتى بخصم أكبر، وفي نفس الوقت يستطيع المنافسة للفوز بخمسة سحوبات بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة.

وأكد وليد الزرعوني، أن هذه تعد أقوى العروض التسويقية بالقطاع العقاري حالياً بهدف تعزيز العلاقة مع العملاء وجعلهم أكثر تميزاً، مع الحرص على إدخال البهجة والسعادة على قلوبهم، كذلك تأتي في إطار تقديم القيمة المضافة التي تعتبر هدفاً أساسياً لعملاء «دبليو كابيتال»، وضمن رؤيتها الاستراتيجية التي تقوم على أساس العناية بعملائها، الذين يمثلون أهم أصولها والحفاظ على ثقتهم، مؤكداً أن سياسة الشركة تقوم على نهج ثابت وراسخ يتخذ من العملاء محوراً لها منذ اليوم الذي أطلقت فيه عملياتها داخل الدولة.

وتابع: «تنظيم مثل هذه الجوائز من حين لآخر يعد إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق».

وتسوق «دبليو كابيتال» لكبرى العلامات العقارية الأبرز في الإمارات، وتزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين النهائيين، كما تسوق لجميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة.

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