«ريبورتاج العقارية» تحقق 22 مليون درهم خلال يوم للمبيعات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، شركة التطوير العقاري بالإمارات، عن تحقيق مبيعات بقيمة 704 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 340 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020، بنمو 107%.

وشهد يوم المبيعات الذي نظمته الشركة، مطلع شهر يوليو الحالي، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، تسجيل مبيعات تجاوزت قيمتها 22 مليون درهم، وسط إقبال كبير على شراء الوحدات السكنية بمشاريع «ريبورتاج»، وفي مقدمتها مشروع «مونتي نابوليوني»، الذي أطلقته الشركة أخيراً في «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة في مصر، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية، وسيتم تطوير المشروع بالتعاون مع شركة الأهلي صبور، الرائدة في مجال التنمية العقارية بمصر.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 11 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وأوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية أن تحقيق «ريبورتاج» مبيعات قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، يعكس قوة أداء الشركة وجاذبية مشاريعها، فضلاً عن قوة واستقرار أداء القطاع العقاري في الإمارات، وقدرته على تجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد 19».

وكانت «ريبورتاج» قد حققت مبيعات بقيمة 812 مليون درهم خلال العام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019.

وأوضح سليمان أن تقدم الأعمال الإنشائية بكل مشاريع «ريبورتاج» رغم تحديات الجائحة، والتزامها بإنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة، عزز ثقة العملاء في مشاريع «ريبورتاج»، ما أسهم في زيادة الطلب.

وأشار إلى أهمية إطلاق مشروع «مونتي نابوليوني» أخيراً، والذي يعد أول مشاريع «ريبورتاج» خارج الإمارات، ما يعكس استقرار وقوة الوضع المالي للشركة، وقدرتها على تنفيذ المزيد من المشاريع الجديدة داخل الإمارات وخارجها، مؤكداً ارتفاع الطلب من شرائح واسعة من العملاء على شراء الوحدات السكنية بالمشروع، لاسيما في ظل ما يشهده القطاع العقاري المصري من تطورات إيجابية ملحوظة حالياً.

وأوضح أن يوم المبيعات الذي نظمته الشركة أخيراً شهد إقبالاً كبيراً على شراء الوحدات السكنية بمشروع «مونتي نابوليوني»، فضلاً عن مشاريع الشركة بأبوظبي ودبي، وفي مقدمتها «ركان» و«أليكسيس تاور» بدبي، و«ذا جيت» و«المارية فيستا» و«ديفا» بأبوظبي، لاسيما في ظل توفر عروض جاذبة للمشترين بكل المشاريع.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة أخيراً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي تباشر «ريبورتاج» تطوير مشاريع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 305 فلل.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» أخيراً مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية، كما يوفر المشروع تاون هاوس مبتكر كامل التشطيب، بالإضافة إلى شقق بمساحات متميزة بدءاً من غرفة واحدة إلى 4 غرف بأعلى مستويات التشطيب الفاخر، وتبلغ المبيعات المتوقعة 12 مليار جنيه مصري (2.83 مليار درهم)، ويتوقع تسليم المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2025.

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