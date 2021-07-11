«أرادَ» تحصل على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون درهم من «دبي الإسلامي»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «أرادَ» حصولها على تسهيل مصرفي بقيمة 250 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لاستئناف عمليات الإنشاء في مشروع الجادة العملاق بقلب الشارقة الجديد. وتضاف هذه التسهيلات الائتمانية الجديدة إلى تمويل سابق بقيمة 300 مليون درهم حصل عليه المطور العقاري من البنك مطلع هذا العام.

وسيساهم التمويل الجديد في تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروع الجادة المتكامل في الإمارة، إذ تمت ترسية باقة من العقود الرئيسة هذا العام، بما في ذلك بناء مجمّع المساكن الطلابية، نِست، والبوليفارد والذي يضم ثلاثة أبنية سكنية كبيرة مكونة من تسعة طوابق.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: يشير الإعلان الحالي مرة أخرى إلى النمو الذي تواصله أرادَ في القطاع العقاري بالمنطقة، والذي يعزز من مكانة الشركة باعتبارها أسرع مطوّر عقاري نمواً على مستوى الإمارات، وهو ما وصلنا إليه نتيجة قوة واستقرار هذا القطاع في إمارة الشارقة.

وأضاف: لا يفوتنا أن نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى شركائنا في بنك دبي الإسلامي، ونحن نتطلّع لمواصلة التعاون معهم من أجل تحقيق هدفنا عبر تطوير هذا المجتمع المتكامل الذي سيساهم في تغيير المشهد العقاري في الإمارة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: نسعى باستمرار لإضافة مزيد من القيمة إلى محفظة امتيازات بنك دبي الإسلامي، سواء من خلال تحديث الطريقة التي نمارس فيها أعمالنا أو عبر توسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية، ولعل توثيق تعاوننا مع أرادَ، أبرز مطوّر عقاري في الشارقة، يمثل خير دليل على ذلك. وينصب التركيز الأساسي لبنك دبي الإسلامي على المساهمة بدوره في تطوّر دولة الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبع على حد سواء، إذ تأتي الشراكة مع أرادَ بمقام إنجاز جديد يدعم مشاركتنا في العملية التنموية التي تشهدها الإمارات.

وتمتد الجادة على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة وتضم بين جنباتها باقة من الأحياء السكنية الكبيرة، والعديد من مرافق الضيافة والمرافق التجارية والترفيهية والتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية. وأطلق المشروع في 2017، وتم تسليم أول مجموعة من المنازل للمالكين بداية 2021.

وارتفعت مبيعات أرادَ بنسبة 35% في 2020 بواقع إجمالي مبيعات وصل إلى 1.75 مليار درهم، مدعومة بالطلب المتنامي على الجادة وبيع مشروع الشركة الأول، مساكن نَسمَة، في فترة قياسية. وبعد إطلاق مَسار، مشروع الشركة الثالث في الشارقة، مطلع هذا العام، بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريع «أرادَ» أكثر من 33 مليار درهم.

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