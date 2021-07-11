الإمارات دبي الوطني ريت تبدأ إجراءات الحصول على اعتماد «ويل» للسلامة الصحية للأبنية ببرج «الثريا 1»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أنها بدأت إجراءات الحصول على شهادة اعتماد نظام «ويل» للسلامة الصحية للأبنية (WELL Health Safety) في برج الثريا 1. وللحصول على هذا التصنيف، عينت الإمارات دبي الوطني ريت شركة Savills لإدارة عملية الاعتماد كجزء من سلسلة من الترقيات الاستراتيجية لبرج الثريا 1، في مدينة دبي للإعلام، وهو أحد الأصول الأساسية في محفظة ريت.

يعد ختم «ويل» للسلامة الصحية للأبنية جزءاً من معيار البناء الخاص بمعهد ويل الدولي للأبنية، وهو نظام مخصص لإنشاء واعتماد المساحات التي تعزز صحة الإنسان ورفاهيته. يتم منح ختم WELL Health Safety بعد مراجعة سنوية لسياسات وبروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بالمبنى. من المقرر الانتهاء من أعمال التصنيف والأعمال الإنشائية الجارية في برج الثريا 1 في أواخر عام 2021، ما يضمن استفادة المستأجرين من المرافق عالية الجودة.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: عادة ما يقضي سكان الإمارات أكثر من 90٪ من وقتهم في الداخل، وباعتبارنا نعمل في إدارة العقارات، فإنه من الضروري أن نستثمر في أصولنا لضمان قضائهم هذا الوقت في بيئة أكثر صحة وإنتاجية.

وأضاف: اتخذنا هذا النهج مع برج الثريا 1، أحد أصولنا الرئيسة في مدينة دبي للإعلام، وبدأنا أعمال التجديد الرئيسة في المبنى. وجزءاً من الترقيات، فإننا نبحث أيضاً في كيفية تحسين جودة الحياة للمستأجرين ونتطلع إلى العمل مع شركة Savills للحصول على تصنيف ويل للسلامة الصحية للأبنية. ويعطي التصنيف الأولوية لرفاهية المستأجر والبيئة المحيطة، ما يضمن تجهيز الأصول لحماية المستأجرين من تبعات جائحة كوفيد 19، من خلال المواصفات المحسّنة لجودة الهواء ومواد البناء التي يسهل تعقيمها لمنع تراكم البكتيريا.

وقال جراهام ماكجريجور، المدير الشريك في استشارات البناء والمشاريع في شركة Savills: ستساهم ترقيات البنية التحتية مع الحصول على اعتماد ويل للسلامة الصحية للأبنية في جعل برج الثريا 1 أحد المباني القليلة جداً في دبي التي تضمن توفير أحدث المرافق للمقيمين إلى جانب جعل الراحة والرفاهية على رأس الأولويات التي يتم تقديمها للقاطنين في البرج.

ومن المقرر الانتهاء من ترقيات الأصول الجارية وإجراءات الحصول على تصنيف «ويل» للسلامة الصحية للأبنية في وقت لاحق من العام. وسيوفر برج الثريا 1 تحديثات على أماكن اللقاءات المجتمعية وحديقة في المستوى 1 ومناطق مشتركة مُجددة إلى جانب بيئة عمل مُحسّنة تلتزم مواصفات الشهادة المعترف بها عالمياً. ويعد برج الثريا 1 أكبر الأصول في محفظة ريت من ناحية القيمة، إذ تبلغ قيمته 69 مليون دولار، ويصل إجمالي الاستثمار الحالي لتطوير المبنى إلى 6.2 ملايين دولار.

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