منطقة عجمان الحرة تعقد شراكة مع «بريك فاير» لتعزيز الأمن والسلامة

المصدر: عجمان- البيان

وقّعت «منطقة عجمان الحرة»، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع شركة «بريك فاير للأمن والسلامة»، تماشياً مع التزامها المستمر بتعزيز القيمة المضافة لمحفظة خدماتها، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين والشركات ومُجتمع الأعمال. وتكمن أهمية الشراكة، في كونها تهدف إلى إضافة مجموعة جديدة من الخدمات الداعمة لمزاولة الأعمال، وفق معايير متميّزة، للارتقاء بكفاءة وفعالية إجراءات السلامة، وتقليل احتمالية وقوع الحوادث، فضلاً عن الحد من مخاطر إصابات الأفراد، وتضرر الممتلكات، لخلق بيئة آمنة ومستدامة ومرنة، ومحفزة على الإنتاجية والنمو والتوسع، بما يخدم أمن وسلامة ورفاه مجتمع الأعمال.

وقال المهندس علي السويدي مدير عام «منطقة عجمان الحرة»: يسعدنا التعاون مع «بريك فاير للأمن والسلامة»، في وقتٍ هام، نسعى خلاله إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، باعتبارها جوانب بالغة الأهمية بالنسبة لنا، بما ينعكس بصورة إيجابية، على رفع مستويات ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال والشركات، بخدماتنا عالية الجودة، والمقدمة عبر قنوات ميسّرة، وبأسعار تنافسية. وتمثل شراكتنا الجديدة، إضافة هامة لخططنا الرامية إلى توطيد جسور التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة من مُختلف القطاعات المحورية، مجدّدين التزامنا بتوفير السبل الضامنة لإيجاد بيئة مثالية لمزاولة الأعمال والاستثمار، وإطلاق المشروعات التجارية والصناعية التي تدعم مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي، تماشياً مع الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة.

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