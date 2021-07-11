«إيميكول» تبرم شراكة مع «سيمنس» في مجال الأبحاث والتطوير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول)، الشركة المتخصصة في خدمات تبريد المناطق بالمنطقة والمملوكة بالكامل من قبل شركة دبي للاستثمار، وشركة «سيمنس» المتخصصة في المجالات التكنولوجية، عن شراكة تهدف إلى تنفيذ حزمة من المبادرات التي تدعم إجراءات وحلول توفير الطاقة، وتسعى نحو تعزيز الاستدامة وفوائدها الاقتصادية والبيئية في مختلف منشآت «إيميكول».

وتهدف الحلول والابتكارات المرتقبة إلى تعزيز الاستدامة والتحوّل الرقمي، من خلال مراجعات لاستهلاك الطاقة في منشآت «إيميكول» لتحديد الإمكانات المتاحة لتحسين معدلات استهلاك الطاقة، ورصد التحسّن في كل منشأة.

وبالاستناد إلى خبرة «سيمنس»، ستعمل «إيميكول» على تحقيق أهداف الاستدامة في ستة مجالات رئيسية، وهي الابتكار والتكنولوجيا، والعمليات المسؤولة والخدمات الموثوقة، والتدريب، وتعزيز التحول الرقمي، والمسؤولية الاجتماعية. ومن أبرز فوائد هذه الشراكة إمكانية رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالحلول التكنولوجية، ما يؤدي إلى فوائد توعية وبيئية واقتصادية للمجتمع بالمجمل.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: نسعى من هذه الشراكة مع سيمنس إلى تطوير وتحسين جوانب الاستدامة والتحول الرقمي في شركاتنا، عبر توظيف أنظمة «سيمنس» المختصة بتوفير الطاقة، التي ستساعدنا على تحقيق التكامل والاتصال بين مختلف المنتجات والمنشآت والأنظمة والآلات، بالإضافة إلى توفير بيانات قيّمة سيتم جمعها وتحليلها. كل ذلك سيسهم في رفع كفاءتنا وأدائنا. ونحن ملتزمون بتوريد الطاقة بأسلوب مستدام، وحماية البيئة من خلال الحفاظ على الطاقة والموارد المختلفة.

وتأتي شراكة «إيميكول» و«سيمنس» استمراراً للعلاقة الإيجابية بين الطرفين، وستضمن دعم وصيانة مختلف الخدمات والحلول المدمجة في منشآت تبريد المناطق. وقال فرانكو أتاسي، الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية في شركة «سيمنس» الشرق الأوسط: «عندما نجمع بين التقنيات المبتكرة والشركات ذات الرؤية الواضحة، سنحصل بالتأكيد على نتائج إيجابية تشمل كل عملاء «إيميكول». ونحن متحمسون للعمل معاً على تحقيق كفاءة واستدامة أكبر في مجال الطاقة بالاعتماد على التحوّل الرقمي، وتحسين العمليات، والبرامج المتطورة. ويسعدنا أن نواصل مساعدة «إيميكول» على التطور والنمو من خلال تبني أحدث التقنيات».

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