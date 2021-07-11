«الإمارات الإسلامي» يطلق حملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن

المصدر: دبي- البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، إطلاق حملة أسعار تفضيلية لدعم المتعاملين الحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستحصل الشركات التي تأثرت بارتفاع تكاليف الشحن، على حسم بنسبة تصل إلى 10 % على رسوم المعاملات التجارية.

وأدت التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، إلى تضرر عمليات الشحن التجارية، وارتفاع تكاليف شحن البضائع بشكل خاص ضمن الطرق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب، وذلك لأسباب عديدة، أبرزها اضطراب أعمال الموانئ. وفي ضوء هذه المعطيات، تأتي حملة «الإمارات الإسلامي»، لتخفف من الأعباء الملقاة على كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتعزز تعافي أعمالها.

وأعلن «الإمارات الإسلامي»، مؤخراً، طرح أسعار تفضيلية للضمانات التجارية الصادرة عن المتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يتقدمون إلى المناقصات، أو ينفذون مشاريع لصالح الهيئات الحكومية في الإمارات. وفي إطار جهوده الرامية لدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية، خصص المصرف باقة من المنتجات التمويلية التجارية الرقمية، بدءاً من «سمارت تريد»، التي توفر للمتعاملين مجموعة شاملة من الإمكانات الجديدة، وتتيح لهم تنفيذ وتسجيل كافة المعاملات التجارية عبر الإنترنت، مثل خطابات الاعتماد والضمانات وطلبات التمويل التجاري وغيرها الكثير، وهي مصممة بهدف تقليص الوقت المطلوب لإتمام الإجراءات والمعاملات الورقية. كما أطلق المصرف في عام 2020، المنصة الرقمية المتكاملة «بزنس أونلاين»، والتي توفر للشركات باختلاف أحجامها، حلولاً محسنة، تثري تجربتهم المصرفية.

وقال وسيم سيفي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: نواصل في «الإمارات الإسلامي»، التزامنا الجاد بتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف قطاعات أعمالها في الإمارات، باعتبارها أحد المقومات الرئيسة لنمو وازدهار اقتصاد الدولة. ويسرنا تعزيز دعمنا للمتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتهم على تلبية احتياجات أعمالهم بأسلوب عملي فعال، عبر إطلاق حملة الأسعار التفضيلية المبتكرة.

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