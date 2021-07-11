«إينوك مصر» و«مصر للبترول» توقعان اتفاقية لمزج زيوت التشحيم في مصر

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «إينوك مصر»، المشروع المشترك بين مجموعة إينوك ومجموعة «بروسيرف إيجيبت»، اتفاقية مدتها 3 أعوام، مع شركة «مصر للبترول»، تقوم الأخيرة بموجبها بمزج وتعبئة منتجات زيوت التشحيم في مصنعها الحديث في مصر، وبالتالي، تعزيز كفاءتها التشغيلية، وضمان استمرارية توريد المنتجات إلى السوق، والامتثال في الوقت نفسه لمعايير إينوك الرفيعة، والتزامها الراسخ تجاه الجودة.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية، أحمد أبو العمايم نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب في إينوك مصر، والمهندس محمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول.

وقال سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نجح الاقتصاد المصري في تجاوز التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، مؤكداً بذلك مرونته المتميزة، وقدرته على التصدي للتحديات، حيث تواصل مصر تخصيص الاستثمارات، لترقية بنيتها التحتية الحيوية، وتوفير فرص العمل، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمشاريع التي تخدم القطاعات الصناعية في مصر، وتعزز حضورنا فيها.

وأضاف: تأتي شراكتنا الجديدة مع «مصر للبترول»، حول عمليات خلط وتعبئة الزيوت، دعماً لتنمية وتوسيع عمليات «إينوك مصر»، بهدف تلبية الطلب المتنامي على زيوت التشحيم. ومن شأن قدراتنا المحلية في مزج مواد التشحيم، أن تضمن لنا تحقيق أعلى مستويات السلاسة في الإنتاج والتوريد، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.

وتمتلك مجموعة إينوك وتدير منشأتين متطورتين لتصنيع الزيوت والشحوم في الفجيرة، والمنطقة الصناعية لجبل علي. ويتميز مصنع الفجيرة بقدرته الاستيعابية السنوية، التي تبلغ 250,000 طن متري سنوياً من المزج والتعبئة، ويعدّ واحداً من أكبر المصانع، من حيث حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتميز بمنشأة المزج المؤتمتة بالكامل، باستخدام نظام الخلط المتري الفوري، إضافة إلى خلاط أوتوماتيكي، ونظام الصب الأسطواني.

أما مصنع جبل علي، فهو مزود بنحو 300 لوح من ألواح الطاقة الشمسية، مثبتة على سطح المستودع، البالغة مساحته 1000 متر مربع، وتتمتع بالقدرة على توليد نحو 160 ألف كيلوواط ساعي في السنة.

ولمجموعة إينوك حضور في أكثر من 60 سوقاً في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وجنوب ووسط آسيا وأفريقيا.

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