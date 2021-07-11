إدراج أسهم "الياه سات" للتداول في أبوظبي الأربعاء المقبل

المصدر: وام

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدراج أسهم شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" للتداول سيجري ضمن السوق الرئيسي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل تحت رمز "YAHSAT".

ويعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في سوق أبوظبي خلال العام 2021، حيث تم في يونيو من العام ذاته إدراج شركة "ألفا ظبي القابضة".

وأوضح السوق في تعميم نشره على الموقع الالكتروني أنه سيتم وقف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق

وأن أية عملية تداول تتم على أسهمها خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

وكانت شركة "الياه سات" حددت نهاية الأسبوع الماضي سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.75 درهم إماراتي للسهم الواحد.

ويصل رأسمال شركة "الياه سات" إلى 2439.77 مليون درهم، بقيمة إسمية 1 درهم لكل سهم.

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