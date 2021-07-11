دبي الأولى إقليمياً والــ 15 عالمياً في جاذبية الاستثمار بالعقارات الإيجارية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

احتلت دبي الصدارة إقليمياً والمرتبة 15 عالمياً، ضمن قائمة أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية 2021، التي نشرها أمس موقع «انسايدر مونكي» الشبكي الأمريكي المتخصص في شؤون الاستثمارات.

وتضمنت القائمة أفضل 20 مدينة لشراء أو استئجار العقارات، استناداً إلى عدد من المعايير، من أهمها ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في كل مدينة. وذكر الموقع أن دبي تفخر بصورتها العالمية المرموقة المُستحقة، والمستمدة من قيمتها كوجهة سياحية ومركز تجاري عالمي.

وأفاد أن عدد سكان دبي يبلغ هذا العام 2.9 مليون نسمة، بارتفاع نسبته 1.49% مقارنة مع العام الماضي. وأوضح أن العقارات في دبي تُعد عملاً تجارياً مزدهراً، مشيراً إلى موضحاً أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت في 2021 بنحو 5.4% مقارنة مع 2020، وتُظهِر نمواً مستمراً.

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دبي الأولى إقليمياً والــ 15 عالمياً في الاستثمار بالعقارات الإيجارية

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