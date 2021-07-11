دبي أفضل وجهات العالم لعشاق المشغولات الذهبية

المصدر: إعداد: نهى حوا

عززت دبي مكانتها ضمن أفضل الوجهات في العالم لعشاق المجوهرات الذهبية واستحقت لقب «مدينة الذهب»؛ لوفرة هذا المعدن الثمين الأصفر، حيث يمكن شراء الذهب الرخيص والأصلي من أسواقها، مع تصاميم ترضي أذواق الكثيرين.

وأوضح موقع «ترافيل كودلي» المتخصص بالسفر، أن المدينة تتقدّم على هونغ كونغ والولايات المتحدة من حيث تجارة الذهب، حيث بلغت تجارة الذهب في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، 49 مليار دولار وفقاً لجمارك دبي.

وتنتشر مئات متاجر الذهب في المدينة، ويعد سوق الذهب في ديرة من أكبر وأشهر أسواق الذهب في العالم.

وعززت 4 أسباب موقع دبي كمدينة الذهب في مقدمتها أن الذهب في دبي أرخص ثمناً، وبسبب السياسات الحكومية والضرائب المنخفضة فإن سعر الذهب في دبي دائماً ما يقل عن البلدان الأخرى.

وعلاوة على ذلك، فإن الذهب معفى من الضرائب للسياح، ولهذا يأتي الكثير من الناس من بلدان أخرى إلى دبي لشراء الذهب فقط. كما يتاح للسائحين أيضاً القيام بالمساومة مع التاجر على السعر.

ويضمن الاطمئنان إلى النقاء والجودة شراء الذهب وقد عينت بلدية دبي مفتشين فقط للتحقق من جودة الذهب بانتظام مع عقوبات صارمة على خلط الذهب، ما يعزز تألق الإمارة في صناعة وتجارة المعدن الثمين فضلاً عن توافر مختلف التصاميم في مكان واحد، سواء من هونغ كونغ أم سنغافورة أم إيطاليا أم الهند أم أي بلد آخر، يمكن العثور على التصاميم المشهورة عالمياً.

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