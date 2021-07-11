4.6 مليارات مناقصات حكومية لـ159 شركة محلية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – وام

حازت 159 شركة محلية في أبوظبي، حاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV، ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على 152 مناقصة قدمتها 17 جهة حكومية محلية في عام 2020، بقيمة إجمالية 4.6 مليارات درهم.

وارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV إلى 3238 شركة حتى نهاية 2020 إذ تم تطبيق برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي» على 1517 مناقصة حكومية بلغت قيمتها 24 مليار درهم. وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الحكومية لتطبيق البرنامج في مناقصاتها في 2021، ما يعكس حرص حكومة الإمارة على تعزيز برنامج المحتوى المحلي وتنفيذ برامجه التشغيلية في العام الجاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أهمية الدور الذي يلعبه برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي» في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ضمن القطاع الخاص.

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