«سيدات أعمال أبوظبي» يواصل استقبال طلبات المشاركة في جائزة أفضل فكرة مشروع 2021

المصدر: أبوظبي - وام

يواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تقديم الندوات التعريفية للدورة السادسة لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2021، بالإضافة إلى طرح ورش تثقيفية عدة حول الجائزة وكيفية التقديم، وتعبئة وثيقة ونموذج المشاركة في الجائزة.

ولا يزال المجلس يستقبل العديد من طلبات الراغبات في المشاركة، الأمر الذي يؤكد مدى النجاح التي تحققه جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر منذ إطلاقها في 2016 وعلى مدى 6 دورات متتالية. وتعد جائزة هذا العام إحدى أهم المبادرات ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 - 2024 لتحقيق المشاركة المتميزة للمرأة في ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

دعم صاحبات الإبداع

تعمل الجائزة على تحفيز ودعم صاحبات الإبداع والابتكار من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال لطرح أفكار ومشاريع جديدة ومبدعة، حيث تعمل استراتيجية الجائزة على مساندة أفكار المشاريع الفائزة وتشجيعها، من خلال توفير حزمة من الخدمات وبرامج التدريب المعتمدة عالمياً، وتقديم المعلومات والاستشارات، بالإضافة إلى توفير حاضنة للأفكار المبتكرة والاهتمام بها، بغية تحويلها إلى مشاريع حقيقية ومنافسة في الأسواق التجارية.

وتواصل جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2021 فعالياتها إلكترونياً وبالتقنية الافتراضية.

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