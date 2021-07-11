6.8 مليارات درهم تجارة دبي الربعية من الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو 31 %

المصدر: دبي- البيان

حققت تجارة دبي الخارجية من الأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من عام 2021، نمواً 31 %، لتصل قيمتها إلى نحو 6.8 مليارات درهم، مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، والتي بلغت قيمتها 5.2 مليارات درهم.

وبلغت قيمة واردات دبي الخارجية من الأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من العام الجاري 5.3 مليارات درهم، بينما بلغت الصادرات وإعادة التصدير ما قيمته 1.4 مليار درهم.

وسجلت كمية التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من عام 2021، نمواً بنسبة 47 %، ليصل وزنها إلى 48.6 ألف طن، مقابل 33 ألف طن في الربع الأول من عام 2020.

تجهيزات

وأفادت جمارك دبي بأنها عززت جهودها لتيسير حركة التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية، حيث زودت الدائرة مراكزها الجمركية بكافة التجهيزات اللازمة، لتأمين الوصول السريع لهذه المواد إلى الأسواق، لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بعد استكمال متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة لهذه المنتجات الحيوية لصحة وسلامة المجتمع، وذلك انطلاقاً من الحرص على تأمين احتياجات المجتمع من الأدوية والمستلزمات الطبية، للحفاظ على صحة الناس.

وقالت نسيم المهيري مدير أول قسم الدراسات والإحصاء في جمارك دبي: «تحرص الدائرة على وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الأسواق، دون تأخير، لضمان سلامتها، وتأمين احتياجات المجتمع منها بكفاءة عالية، وخصوصاً في الظروف الحالية التي يشهدها العالم، في ظل جائحة «كوفيد 19»، حيث تصاعد الطلب على هذه المنتجات، ولذلك، نواكب في جمارك دبي هذه التطورات، من خلال الحرص على سلامة شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم العمل على تخليص هذه الشحنات، بعد التأكد من تلبيتها متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لاستكمال إجراءات المعاينة والتفتيش والتخليص الجمركي».

إحصاءات

وأضافت: «نعمل على رصد الزيادة المستمرة في تجارة دبي بالأدوية والمستلزمات الطبية، عبر إعداد الإحصاءات الحديثة التي تدعم حركة التجارة بالدواء، من خلال تزويد المجتمع بالبيانات الإحصائية المتكاملة حول مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يتصاعد الطلب عليها، في ظل الظروف الحالية، وذلك بهدف تمكين الشركات والتجار من معرفة الاحتياجات الفعلية من الدواء والمستلزمات الطبية، وتأمينها باستمرار، للمحافظة على حالة الاستقرار الصحي التي تميز مجتمعنا، حيث تعد الإمارات من الدول المتقدمة في مستوى الرعاية الصحية للأفراد، عبر توفير كافة مستلزمات المعالجة والاستشفاء، وبالكميات التي تطلبها المؤسسات الصحية، مع المحافظة على مستوى جودة وسلامة الدواء، والمستلزمات الطبية التي تضمن الوصول إلى أفضل مستوى من الاستقرار الصحي في مجتمعنا».

وأوضحت أن دقة البيانات الإحصائية التي تصدرها الدائرة حول تجارة الدواء والمستلزمات الطبية، تظهر مدى التقدم الذي تحققه دبي على صعيد التجارة بالأدوية، والدور الاستراتيجي للإمارة في هذه التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتم تطبيق أفضل معايير المحافظة على سلامة وجودة الدواء والمستلزمات الطبية، لضمان وصوله إلى الأفراد عبر العالم، وتلبية احتياجاتهم المتصاعدة من الأدوية للمحافظة على صحتهم.

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