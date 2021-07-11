«إينوسولف» النمساوية تدشّن أنشطتها الإقليمية من دبي أغسطس المقبل

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال فيليب هامربوركشتال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «إينوسولف» Inosolve إن الشركة النمساوية المتخصصة في تقديم الاستشارات والدعم للشركات في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأبحاث الطبية وأقسام المختبرات والتكنولوجيا الطبية والصيدليات والمستشفيات، تعتزم افتتاح مكتب لها في دبي ليكون مركزها ومقرها الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أغسطس المقبل.

وأضاف هامربوركشتال الذي يزور الدولة لأول مرة مع وفد مكّون من خمسة خبراء في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الشركة التي تأسست في 2009 ترغب في توسيع أعمالها ولأول مرة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه تم اختيار الإمارات كأول محطة للشركة لما تتمتع به الدولة من سمعة طيبة في تطوير الأعمال وخدمات الشركات ورغبة من «إينوسولف» في المساهمة في تطوير القطاع الصحي في الدولة والمستشفيات وقطاع الأدوية والتحضير لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجهات الصحية.

وأوضح هامربوركشتال إن المكتب سيؤسس لتبادل الخبرات وبناء جسور المعرفة بين النمسا والإمارات، خصوصاً وأن القطاع الصحي في الدولة يتمتع بتوازن فريد يجمع بين البنية التحتية الرقمية والأنظمة والتشريعات المتطورة والتأمين الصحي من جهة والرغبة في الابتكار والاستفادة من التقنيات والخبرات المتوفرة في دول متقدمة طبياً مثل النمسا من جهة أخرى.

وأضاف: «بحثنا مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص سبل تطوير الإجراءات التنظيمية وتطوير الاستراتيجيات وإدارة العمليات وإدارة المعرفة مستفيدين في ذلك من خبرتنا في قطاع الصحة العامة ومعرفتنا في تسهيل عمل المجموعات الكبيرة والمساعدة في بناء الفريق ودعم تطوير القيادات». ويعتمد أكثر من 140 عميلاً محلياً ودولياً من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية على خبرة ودعم «إينوسولف» التي تملك الشركة حالياً خمسة مكاتب في النمسا وألمانيا، وذلك في مجال تقديم الدعم في المسائل التنظيمية، وتوفير أنشطة إدارة المشاريع، وتولي مهام الإدارة المؤقتة، وإجراء عمليات التحقق من الوثائق والمؤهلات والمعايرة والامتثال وإجراء أي أنواع من عمليات التدقيق بما في ذلك العناية الواجبة لـ GxP وإمكانية تطوير برامج مخصصة للمستشفيات ومراكز الصحة.

استراتيجيات

وأضاف هامربوركشتال: «تطبق إينوسولف استراتيجيات ذكية ومبتكرة لتخفيف تحديات العملاء ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم على المدى الطويل، وذلك في قطاعي علوم الحياة واستشارات الرعاية الصحية والجودة والإدارة والتدقيق والامتثال التنظيمي وعلم السموم والبحث والتطوير والتأهيل والهندسة وإدارة المشاريع. ويقدم فريق الشركة النشط والمؤهل تأهيلاً عالياً الاستشارات ويساعد العملاء على التنقل في عالم الجودة المعقد. ولدى الإمارات خطط طموحة لتطوير القطاع الصحي في مجالات عدّة في مجال تطوير أبحاث الخلايا الجذعية والبحوث والتطوير وتعزيز كفاءة عمل المجموعات في المستشفيات على سبيل المثال ونحن نقوم بدراسة ما يمكننا تقديمه ونعتقد أننا سنتمكن من ذلك حالما نقوم بافتتاح مركزنا في دبي».

زيارات

امتدت زيارة وفد شركة إينوسولف والمكون من خمسة خبراء على مدى خمسة أيام وشملت جولات في مصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة ومصنع فارمكس للأدوية في دبي ولقاءً في مبنى وزارة الصحة بدبي ولقاءً مع هيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة ومصنع نيو فارما في أبوظبي وغرفة صناعة وتجارة أبوظبي ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية. ومن المتوقع أن يقوم وفد الشركة خلال زيارتهم المقبلة في أغسطس المقبل بعمل ورشة عمل للمستشفيات الخاصة في أبوظبي في مبنى غرفة صناعة وتجارة أبوظبي وذلك للحديث عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

تكريم

تم منح «إينوسولف» أخيراً جائزة أفضل شركة لاستشارات الامتثال والجودة في أوروبا، وذلك نظراً لدور الشركة في تعزيز الامتثال في القطاع الطبي.

وتلعب معايير الامتثال التنظيمي الصارمة دوراً لا غنى عنه في ضمان السلامة الصحية وتحسين الجودة وتقليل عوامل الخطر، وذلك في إدارة دورة الحياة الكاملة لأي مؤسسة رعاية صحية.

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